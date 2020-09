Por qué la causa peajes entró en zona de riesgo

El otro camino está centrado en el juez de primera instancia. Julián Ercolini es quien debería subsanar la falta marcada por Bruglia e Irurzun en el fallo de este jueves, volver a indagar a las personas imputadas y redefinir la situación procesal de todos ellos. Es decir, podrían volver a quedar procesados u obtener un sobreseimiento o falta de mérito. Según señalaron ante la consulta de Ámbito, la expectativa de los denunciantes en este sentido no son las mejores. Se trata del magistrado al que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de “juez mutante” y quien la mandó a juicio en dos de las causas más resonantes en su contra: Hotesur y Obra Pública. Ercolini tiene en su haber, además, la prisión preventiva dictada para Cristóbal López y Fabián De Sousa por la presunta comisión de un delito excarcelable.

Puntualmente, el ex Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el ex Director Nacional de Vialidad, Javier Iguacel y el abogado de la familia Macri que reemplazó a Carlos Balbín en la Procuración del Tesoro, Bernardo Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta. Mientras que el procesamiento del ex titular de Hacienda, Nicolás Dujovne fue por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se inició en agosto de 2019 a partir de la denuncia de Rodolfo Tailhade junto a otros tres diputados. En un año de pesquisa hubo diversos allanamientos y casi una decena de testigos que dieron cuenta de las maniobras para beneficiar a las concesionarias.

Para Canicoba Corral quedó demostrado que los funcionarios macristas operaron deliberadamente y en coordinación para otorgarle numerosos beneficios a las compañías de las cuales era accionista el entonces Presidente de la Nación. El gobierno de Macri le reconoció u$s499 millones por supuestas inversiones no amortizadas y renegoció integralmente los contratos hasta el año 2030, en forma directa y sin llamar a una nueva licitación. Además, las acciones que Sideco Americana, empresa del Grupo Macri, tenía en Ausol S.A. fueron vendidas a un precio 400% superior respecto de lo que valían antes de la asunción de Macri como Presidente. La compradora fue Natal S.A., una empresa sin experiencia previa en el rubro, que logro ingresar al negocio gracias a que Vialidad de Iguacel modificó los requisitos que establecía la normativa.

El breve fallo de la Cámara Federal que anuló las indagatorias no se expidió respecto del contenido de la prueba ni de los delitos investigados. Sólo se limitó a hacer lugar a un planteo formal de los exfuncionarios que, como se dijo, apuntaron que el juez no les permitió acceder a toda la prueba antes de ser indagados.

Si el fiscal de Cámara no apela o si Ercolini no acepta a la UIF como querellante y, eventualmente, decidiera sobreseer a los imputados, la causa tiene serias chances de caer. Salvo que el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, ex jefe de Seguridad de Boca y de excelentes lazos con Mauricio Macri, decidiera encabezar con vehemencia la acusación contra los exfuncionarios, algo que hasta el momento no ha ocurrido.