Un acuerdo de precios y salarios en la antesala electoral

Previo a su viaje a Brasilia, el ministro Sergio Massa dio a conocer lo que podría sintetizarse en la figura de un importante acuerdo de precios y salarios. El objetivo evidente es el de fortalecer la actividad y el ingreso de las familias y trabajadores . Con sus más y con sus menos, hay medidas para engordar temporalmente los bolsillos y compensar la suba de los precios producto de la devaluación, y otras, para asegurar que la actividad económica no experimente un descenso abrupto. Hay medidas para los sectores de ingresos más bajos, pero también para aquellos que se beneficiarán de la fuerte propensión al consumo de este segmento que impulsa la actividad -y el ingreso- de los sectores medios de la sociedad, muy golpeados por la inflación.

Si se lo piensa, son decisiones que, en todo o en parte, constituyen “anticuerpos” para las recomendaciones que el Fondo Monetario (FMI) le ha dispensado a la Casa Rosada: suba de tasas, recorte de gastos, ajuste tarifario, etc., van a contramano de un descenso de la inflación y, por ende, de la estabilidad en materia de ingresos. No por nada el anuncio llega después de que el Gobierno lograse el desembolso de u$s 7.500 millones y cuando aún resta casi 90 días para discutir el nuevo giro de recursos por parte del organismo.