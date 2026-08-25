Un influencer brasileño complicó a Fernando Cerimedo tras denunciarlo por difamación

Se trata de Felipe Neto, una figura principal en las redes de Brasil quien pidió una indemnización. Cerimedo lo acusó durante la última campaña presidencial de Lula Da Silva , al sostener que el candidato le dio dinero.

Todo se originó por un video publicado por Cerimedo en noviembre de 2022 contra Felipe Neto, a quien tildó de recibir dinero de Lula Da Silva.

Un influencer brasileño complicó al exasesor Fernando Cerimedo , dentro de la causa que lo involucra como autor intelectual del atentado contra su exmujer, la abogada Nadia Beller . El joven presentó una nueva denuncia por difamación contra el argentino, que se encuentra detenido en Bolivia acusado de intento de asesinato.

El denunciante es Felipe Neto, una de las principales figuras de las redes sociales de Brasil, con casi 33 millones de seguidores entre X e Instagram.

El joven demandó a Cerimedo ante el 3° Juzgado Civil Regional de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro , luego de que lo acusara en 2022 de recibir dinero del entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores (PT).

La denuncia se remonta a acusaciones del exasesor en redes sociales durante la campaña electoral de 2022 en el país vecino y la causa está caratulada como Felipe Neto Rodrigues Vieira c/Fernando Cerimedo, expediente número 0806037-57.2023.8.19.0209.

Todo se originó por un video publicado por Cerimedo en noviembre de 2022 en la red social X, atacando al influencer brasileño. La presentación sostiene que las expresiones del exasesor fueron calumniosas y difamatorias, afectando la honra y la imagen de Neto. También plantea que las acusaciones lo vinculaban indirectamente con una supuesta estrategia de propaganda electoral ilegal.

La documentación judicial llegó a Buenos Aires a través de la Cancillería, indicó NA. En su demanda, el influencer reclama una indemnización de 50.000 reales -unos u$s10.000-, además de la eliminación definitiva del video, una retractación pública en el mismo espacio donde fueron difundidas las acusaciones y el pago de las costas y honorarios de los abogados.

En su demanda, el influencer reclama una indemnización de unos u$s10.000, además de la eliminación definitiva del video. x

En el video, de aproximadamente un minuto y medio, Cerimedo se dirige directamente a Neto y afirma: “Yo sé que estás recibiendo ‘dinero’, seguramente, de Lula, del PT, está todo bien. No podés faltarle el respeto a la decisión popular. No tenés vergüenza. No sé cómo las quince millones de personas que te siguen en Twitter pueden escucharte. Sos una vergüenza para tu país. ¡No hables más!”, agregó el consultor argentino.

Cerimedo cuestionaba entonces el posicionamiento de Neto contra el expresidente Jair Bolsonaro y su defensa del sistema electoral brasileño, en un contexto en el que sectores de la derecha brasileña denunciaban sin pruebas una supuesta manipulación de las urnas electrónicas.

La Justicia brasileña remitió una carta rogatoria a la Argentina debido a que Cerimedo figura como demandado y tiene domicilio profesional en Buenos Aires. El objetivo es que sea citado para presentar su defensa en un plazo de 15 días. En caso de no responder, puede ser declarado en rebeldía.

Nuevos chats comprometen a Fernando Cerimedo: "La eliminamos ya o estamos jodidos"

A medida que avanza el caso del atentado contra la abogada Nadia Beller, nuevos chats complican al exasesor Fernando Cerimedo tras ser incorporados a la causa en las últimas horas. De momento, el argentino sigue preso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, acusado de mandar a matar a su expareja.

Los chats, presentados ante la fiscalía de Bolivia, fueron revelados por la prensa local y constan de mensajes intercambiados por Cerimedo con una persona cuyas iniciales son E.C.G. un presunto agente vinculado a la inteligencia.

Los mensajes son previos y posteriores al tiroteo del Swissotel, donde Beller recibió tres tiros. En uno de ellos se menciona que “el equipo estará mañana aquí”, en supuesta alusión a los que irían a ejecutar los disparos.

En otro mensaje, en vivo desde el lugar del tiroteo, una persona escribió a las 20.54: “Hermano, en este momento le dispararon. Está herida” y agrega: “Un Yango, dos tipos en motocicleta”. Algunas respuestas a estos mensajes fueron borradas en el registro de llamadas, como si el que los recibió quisiera ocultarse.