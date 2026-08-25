El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomdays.

Marvel Studios presentó el tráiler de Avengers Endgame: Bonus . La épica conclusión de la Saga del Infinito regresará a los cines a partir del 24 de septiembre en salas IMAX e Infinity Vision, una nueva certificación para salas Premium Large Format (PLF) que garantiza una experiencia cinematográfica excepcional, con pantallas de gran formato, imágenes de alta calidad y sonido envolvente.

El reestreno especial de la película que batió récords de taquilla incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomdays de Marvel Studios, que estrena en cines el 17 de diciembre. Además, los espectadores que asistan a funciones de Avengers Endgame: Bonus en salas IMAX y pantallas certificadas Infinity Vision tendrán acceso a un adelanto adicional de la película.

En Avengers Endgame: Bonus, tras los devastadores acontecimientos que acabaron con la mitad de la población mundial, los héroes restantes luchan por seguir adelante. En última instancia, deben unir sus fuerzas para restablecer el orden y la armonía en el universo y recuperar a sus seres queridos en un dramático enfrentamiento contra Thanos.

La película está producida por Kevin Feige y dirigida por Anthony y Joe Russo. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Michael Grillo, Trinh Tran, Jon Favreau, James Gunn y Stan Lee son los productores ejecutivos.

Las entradas ya están disponibles. Los detalles de compra, precios y horarios para las funciones pueden consultarse de forma online, presencial, tienda web y/o aplicaciones para teléfonos móviles en cada cine.

¿Avengers: Endgame podrá convertirse en la película más taquillera de la historia?

Avengers: Endgame se convirtió brevemente en la película más taquillera de todos los tiempos tras su estreno en 2019, superando a Avatar de James Cameron. Pero un reestreno de esta última hizo que Avatar volviera a la cima. ¿Podría Avengers: Endgame superar a Avatar una vez más? Actualmente acumula una recaudación total de 2790 millones de dólares, lo que significa que necesitará otros 127 millones para superar el récord de 2920 millones de dólares de Avatar.