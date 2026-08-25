Un abogado salteño fue condenado a perpetua por femicidio y apareció muerto en su celda + Agregar ámbito en









Se trata de un abogado de 46 años que cumplía prisión en la Unidad Carcelaria 1 Villa las Rosas, de la capital salteña. Fue condenado a fines de abril tras matar a su esposa en 2023.

José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento. Qué Pasa Salta

Un hombre que cumplía prisión perpetua desde hace cuatro mes, por el crimen de femicidio contra su pareja, apareció muerto en su celda en Salta.

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Se trata de José Eduardo Figueroa, quien mató a esposa Mercedes Kvedaras hace tres años atrás en un barrio privado de las afueras de la ciudad de Salta.



En las últimas horas fue hallado sin vida en su celda de la Unidad Carcelaria 1 Villa las Rosas y se investiga si se suicidó o si fue objeto de la acción de otra persona.

Fue condenado a perpetua por femicidio y apareció muerto en su celda El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, intervino en las últimas horas luego de que el Servicio Penitenciario provincial informara el hallazgo en su calabozo del Pabellón F.

El abogado de 46 años se encontraba alojado en la UC 1 tras haber sido condenado el 30 de abril pasado como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en perjuicio de quien fuera su esposa.

El abogado de 46 años se encontraba alojado en la UC 1 tras haber sido condenado el 30 de abril pasado. Qué Pasa Salta Qué arrojó la autopsia al abogado condenado por el femicidio de su esposa El informe preliminar de la autopsia determinó que José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento. Este lunes, fue encontrado en una situación crítica y, pese a recibir asistencia, murió horas después. “Durante la tarde de hoy, 24 de agosto, se produjo el fallecimiento de José Eduardo Figueroa, interno alojado en el pabellón ‘F’ de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas. De acuerdo con la información preliminar, personal penitenciario fue alertado e intervino de manera inmediata y activó el protocolo de emergencia correspondiente”, comunicó el organismo.