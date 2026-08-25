Nueva tensión diplomática: Chile protestará por los dichos de jefe de la Fuerza Aérea sobre el Estrecho de Magallanes

La Cancillería chilena cuestionó las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y reivindicó la soberanía sobre el paso austral.

Chile prepara una nota de protesta diplomática contra la Argentina por las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea sobre el estrecho de Magallanes.

El gobierno de Chile enviará una nota de protesta a la Argentina por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, sobre la soberanía del estrecho de Magallanes. La Cancillería chilena calificó de indiscutible su jurisdicción y recordó los tratados firmados entre ambos países.

La controversia comenzó después de que Valverde se refiriera a Magallanes, el sur y el Drake como zonas de soberanía durante una entrevista realizada el domingo en un programa de streaming.

“Lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas”, declaró el brigadier general.

Sus palabras generaron una rápida respuesta en Chile. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna , confirmó que la Cancillería enviará una nota formal a su par argentino y remarcó que las declaraciones deben ser consideradas por toda la región.

“La soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutible y se funda en los Tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países” , sostuvo Pérez Mackenna.

La Cancillería chilena reivindicó la soberanía sobre la totalidad del estrecho y recordó los tratados bilaterales de 1881 y 1984.

El funcionario se encontraba en una gira oficial en Vietnam cuando se refirió a la polémica. Allí también lanzó un llamado a las autoridades extranjeras para que actúen con cautela al referirse a cuestiones territoriales.

“Hago un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos. El estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”, afirmó.

Qué establecen los tratados sobre Magallanes

La posición chilena se apoya principalmente en dos acuerdos bilaterales. El Tratado de 1881, conocido como Tratado de Límites, reconoció la soberanía chilena sobre el estrecho y estableció la neutralización perpetua del paso, garantizando la libre navegación para los barcos de todas las naciones.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 ratificó los límites australes entre la Argentina y Chile y permitió cerrar las diferencias sobre la boca oriental del estrecho.

En tanto, el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, ratificó los límites australes y reafirmó que las aguas del estrecho se encuentran bajo jurisdicción chilena. El acuerdo también permitió cerrar las diferencias existentes entre ambos países sobre su boca oriental.

El estrecho de Magallanes se encuentra entre la Patagonia, la isla Grande de Tierra del Fuego y otras islas australes. Fue navegado por primera vez en 1520 por Fernando de Magallanes, explorador portugués al servicio de España, y mantiene una importancia estratégica por ser una vía comercial que evita el paso por el Cabo de Hornos.

El antecedente de Valverde y la respuesta del gobierno chileno

Gustavo Javier Valverde fue designado a fines de noviembre de 2024 como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, en reemplazo de Fernando Luis Mengo. Este último había sido desplazado luego de detectarse el uso indebido de aeronaves militares para fines personales, además de denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.

La polémica por las declaraciones sobre el estrecho también fue abordada por Claudio Alvarado, ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno de Chile.

“Obviamente que no nos parece bien, porque el estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”, afirmó el funcionario, en línea con la posición expresada por la Cancillería.

Las declaraciones de Gustavo Javier Valverde generaron críticas de funcionarios y legisladores chilenos, que defendieron la soberanía del país sobre la zona.

Las críticas que surgieron en Chile

Además de Pérez Mackenna, Alejandro Riquelme Ducci, representante de la Región de Magallanes por el Partido Republicano, cuestionó las declaraciones de Valverde a través de Facebook.

“Esto no es un hecho aislado. En los últimos años hemos visto un decreto argentino hablando de “control conjunto” del Estrecho de Magallanes, infraestructura militar trasandina instalada dentro de territorio chileno, alertas aéreas en la zona fronteriza, reclamos de senadores argentinos contra decisiones soberanas adoptadas en Punta Arenas y altos mandos navales afirmando que “la boca de Magallanes es argentina”. ¿Ahora también pretenden Magallanes, el sur y el Drake? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, escribió.

También se sumó a las críticas Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio, quien sostuvo en X: “Magallanes es territorio soberano chileno y no corresponde que ninguna autoridad extranjera cuestione nuestra soberanía”.

El legislador agregó: “Una declaración de esta naturaleza amerita una nota de protesta de parte del gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que dejar de lado su simpatía con el gobierno de Milei y defender los intereses de Chile con claridad y firmeza”.