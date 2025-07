Un intendente de Entre Ríos planteó que se deben "morir muchos" jubilados para que puedan aumentarse los haberes

Tras su polémica frase , Francou intentó rectificar su postura sobre el conflicto y aseguró que los medios de comunicación "están escuchando lo que les mostraron nada más", en referencia al recorte que circuló por las redes sociales. En ese sentido, rectificó: " Yo no quiero que se mueran los viejos , porque yo tengo a mi papá que tiene 88 y mi mamá que tiene 86 y es un jubilado. ¿Cómo voy a querer que se mueran los viejos?”.

Jubilados IPS El intendente fue foco de críticas luego de sus declaraciones sobre los jubilados. Archivo

Las declaraciones se dieron en el marco de un encuentro político de dirigentes del vecinalismo, en la localidad de Cerrito. "Hay cosas que van a llevar mucho tiempo. Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y así entren a cobrar mejor los demás", concluyó Francou.

En este sentido, el intendente explicó que esta solución se enmarca en los objetivos y parámetros actuales que plantea la gestión de Javier Milei, que utiliza el superávit fiscal como una de las principales banderas de su Gobierno. "Con este gobierno que tenemos y con el pensamiento que tiene del déficit cero, no va a sacar plata de otro lado para poner ahí", explicó.

A pesar de que durante la charla se mostró comprensivo con la situación de los jubilados, el jefe comunal de Caseros ahondó: "El déficit cero me parece correcto porque es administrar".

La justificación del intendente entrerriano sobre sus dichos

En una entrevista radial, Francou afirmó: "Fue una mala movida. Lo que yo dije lo cortaron. Si lo hubiesen dejado un poquito más nadie me estaría preguntado todas estas cosa".

"Esto es sencillo: eso era una asamblea del vecinalismo, todos amigos e intendentes. Nadie se percató de esta historia. Algunos ni se acordaban lo que había dicho. Cuando alguien quiere tener una mala intención, víspera de elecciones...ni siquiera apuntan contra el vecinalismo, sino que apuntan contra Milei. Y me asignan como defensor de Milei y tampoco lo soy", agregó.

"Tenemos un sistema jubilatorio que se viene recargando hace años. Hace 50 años atrás, yo era chico, y en la colonia vecina de casa se hablaba que unos muchachos jóvenes, de unos treinta y pico de años, se habían jubilado por discapacidad. Había un gobierno radical en aquella época. Ya en esa época se estaba comprando votos metiendo gente al sistema jubilatorio. En los últimos tiempos fue peor. Eso hizo que le sistema jubilatorio colapse", exhibió el intendente entrerriano.

Finalmente, sobre sus dichos, amplió el análisis realizado en el encuentro vecinalista: "Ahora tenemos un gobierno nacional que dice que no va a ingresar nadie más si no aporta. Entonces es muy sencillo, no se arregla a corto plazo sino a muy largo plazo. En la medida de que van a ingresar menos, se van a ir muriendo (los jubilados). La única forma de que la gente salga del sistema jubilatorio es muriéndose y serán más los que mueren que los que ingresan y con el tiempo el sistema irá potenciándose".