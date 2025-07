Legislatura porteña sancionó la ampliación del beneficio de subte gratis a jubilados

El dictamen de mayoría, impulsado por el peronismo, Confianza Pública y la izquierda, finalmente contó con modificaciones para alcanzar acuerdo con el oficialismo, radicales y cívicos. Los libertarios no acompañaron. La norma amplía la gratuidad a quienes cobren hasta 2,5 jubilaciones mínimas, pero excluye a no residentes.

Con 44 votos a favor y 6 abstenciones (hubo diez ausentes), la oposición y el oficialismo sancionaron los nuevos cambios que reglamentarán los nuevos requisitos para acceder al Pase de Jubilados y Pensionados en la red del subte de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, quienes desean contar con el beneficio no deben percibir por encima del 10% de un haber mínimo, que según ANSES se ubica en $309.294,79 . El dictamen de mayoría, que contaba con las firmas de Unión por la Patria, Volvamos Buenos Aires (Confianza Pública + Volver al Futuro) y el Frente de Izquierda , proponía elevarlo hasta cinco haberes mínimos. Finalmente, ante la resistencia del Ejecutivo, acordaron un término medio.

La sesión especial de este mediodía fue convocada ayer a pedido del peronismo, el larretismo y la izquierda, luego de que el Gobierno de Jorge Macri frenara el llamado a sesión ordinaria previsto también para esta jornada, en la que el oficialismo especulaba con el posible tratamiento de la iniciativa original sobre jubilados, además de beneficios impositivos para clubes de barrio y alivios económicos como la eximición de Ingresos Brutos para no profesionales, un tema que fue impulsado por el Ejecutivo pero que, ante el intento del peronismo de ampliarlo a monotributistas, la semana pasada regresó a comisión para ser debatido nuevamente.

La discusión sobre la gratuidad del subte se remonta a la ley 4.472 de Regulación y Reestructuración del Subte del 2012, que reglamentó el traspaso del servicio de la órbita de Nación a la Ciudad. La normativa ordenaba otorgar un subsidio pleno de la tarifa a "aquellas personas que padezcan limitaciones físicas que impliquen un impedimento al acceso al servicio, jubilados y/o pensionados, así como estudiantes del ciclo primario de gestión estatal". Sin embargo, dos años después, mediante el Acta de Directorio Nº 1067 de marzo, SBASE modificó los términos y dispuso como destinatarias del Pase "a todas las personas jubiladas, pensionadas, retiradas de las fuerzas armadas y de seguridad cuyo haber mensual sea hasta un 10% superior al mínimo vigente".

Las dos principales impulsoras de las modificaciones al Pase actual fueron la legisladora del peronismo, Berenice Iañez (UP), y la exministra y actual jefa del bloque de Confianza Pública en la Legislatura, Graciela Ocaña. También se discutió sobre la base de un tercer proyecto, presentado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA). En líneas generales, las tres iniciativas proponían ampliar el beneficio para reducir el impacto que tienen los boletos del subte en los ingresos de los jubilados y pensionados.

“Hoy la canasta básica alimentaria para un jubilado en CABA es de $356.068 según el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad. La jubilación mínima, sin el bono, es de $309.294. Hablamos de un haber que está por debajo de la canasta. Quién hoy cobra la mínima no puede costear una vivienda, la alimentación, los remedios que le fueron quitados y el transporte”, dijo Iañez este jueves al defender la propuesta en el recinto, a la cual calificó como "una curita, un mínimo alivio para un sector fuertemente golpeado en lo económico y físicamente por Patricia Bullrich, cada vez que se movilizan”.

"Lo que hace esta ley es cumplimentar el artículo 33 de la ley 4.472 que traspasó a la Ciudad el subterráneo. Ahí se establecía que debía subsidiarse la tarifa para jubilados y pensionados, pero la norma fue reglamentada por una resolución de un ente inferior", recordó este jueves, mediante el que se estableció el mínimo actual y se limitaron los horarios de uso del pase, algo que la normativa original no establecía. "Durante más de un año advertimos al jefe de Gabinete porteño y a las autoridades del gobierno de la Ciudad para que modificaran esto y no tengamos que legislar. Lamentablemente no fuimos escuchados y por eso estamos sentados acá", señaló Ocaña.

Subte B 2.jpeg

La exministra nacional también aclaró que se modificará otro aspecto de la normativa por la cual se limitará el beneficio de manera exclusiva a los residentes de la Ciudad. "Establece que el beneficio sea para vecinos de la Ciudad. La norma, como estaba reglamentada, era abierta. Hoy hay 34.350 beneficiarios según la información que nos ha dado el Gobierno, de los cuales 26.314 son de la Ciudad", dijo. En cuanto al impacto fiscal, afirmó que rondará el 0,15% del Presupuesto porteño.

La legisladora y titular del bloque de la UCR, Manuela Thourte, destacó el consenso "de todos los bloques" para alcanzar la aprobación, aunque cuestionó a la bancada de La Libertad Avanza (optaron por abstenerse) por querer "presentar una propuesta a último momento". "Hoy además de quedar en claro que podemos lograr consenso cuando nos ocupamos de tratar de mejorar la vida a la gente, también queda claro que la búsqueda de consenso lleva tiempo y no es a último momento como se logran las cosas", disparó, aunque dijo no estar sorprendida de que LLA no acompañe porque "se caracteriza por su crueldad". También apuntó contra el Ejecutivo porteño, al remarcarle que tendrá 90 días para que reglamente la ley: "Espero que lo haga a una velocidad un poco más interesante que con el Boleto Estudiantil para Universitarios, que lleva más de 200 días sin reglamentarse".

La ampliación del beneficio, tratado y aprobado por amplia mayoría esta jornada, tiene lugar en el marco del aumento de las tarifas del transporte. Durante 2024 la tarifa del subte registró aumentos que alcanzaron el 589%: pasó de costar $125 pesos a cerrar octubre en $757. Asimismo, durante el 2025 continuó en alza y desde principios de julio pasó de los $963 hasta $996 por viaje, acercándose a la barrera de los $1,000.

legislatura porteña.png

Subte gratis en CABA para jubilados

Otro de los puntos de discusión tenía que ver con las restricciones horarias. Hasta el año pasado, los beneficiarios solo podían viajar de manera gratuita los sábados, domingos y feriados en cualquier horario, mientras que de lunes a viernes podían hacerlo en tres franjas horarias: de 5:30 a 8:00, de 10:00 a 17:00 y de 19:00 a 23:30 hs. Desde este año, la compañía Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, eliminó la franja horaria. Con la sanción de la nueva ley, los legisladores esperan que quede reglamentado para que ningún gobierno ni organismo pueda imponer límite de horario para el Pase de manera discrecional, sin que sea tratado por la Legislatura.

La iniciativa inicial también proponía eliminar el requisito de renovación anual que rige actualmente, para que el beneficio se convierta en vitalicio, es decir, que se extienda de manera permanente. Sin embargo, los legisladores consensuaron que se ponga un plazo de cinco años y que se pueda realizar en las comunas. Y en los casos en que aún se utiliza la tarjeta/cartón actual, que se avance con el reemplazo y se vincule con la SUBE o con otro sistema de tarjetas magnéticas.

En defensa de la iniciativa, los bloques coincidieron en que la gratuidad del subte para todas las personas mayores de 60 años permitirá promover una mayor inclusión social y económica, además de permitir que no vean restringida su movilidad a la hora de sostener una vida plena en la Ciudad, tanto para acceder a actividades de recreación o a servicios de salud. "Esta iniciativa, no solo facilitará la movilidad de las personas mayores, sino que también contribuirá a su bienestar general y su integración plena en la sociedad", aseguraron.