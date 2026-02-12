El mensaje de Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado

El Presidente calificó el resultado como “histórico” y celebró la media sanción de la modernización laboral. El proyecto ahora pasa a Diputados.

El presidente Javier Milei celebró la aprobación en el Senado del proyecto de reforma laboral y calificó el resultado como “histórico” tras la media sanción obtenida con 42 votos afirmativos y 30 negativos. El mandatario destacó el respaldo legislativo como un paso decisivo dentro de su agenda de reformas estructurales.

Minutos después de la votación en la Cámara alta, Milei utilizó su cuenta oficial de X (Twitter) para enviar un mensaje de celebración y cerrar con su consigna habitual: “¡Viva la libertad, carajo!” . La iniciativa deberá ahora ser debatida en la Cámara de Diputados para completar el trámite parlamentario y convertirse en ley.

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la propuesta implica el fin de un esquema asociado a la “industria del juicio” y a regulaciones consideradas obsoletas. Según el texto oficial, la reforma permitirá dotar al mercado laboral de mayor previsibilidad y dinamismo.

Desde la perspectiva del jefe de Estado, el respaldo del Senado representó un gesto de “responsabilidad institucional” frente al mandato popular y la necesidad de actualizar la normativa vigente. En ese marco, agradeció a los senadores que acompañaron la iniciativa y expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados garantice un tratamiento inmediato del proyecto.

“Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país” , aseveró Milei, al remarcar que la Argentina atraviesa un momento decisivo. Además, afirmó que “con reglas claras, con el esfuerzo y el talento de los argentinos demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”.

El mensaje desde la Jefatura de Gabinete

A través de X, la Jefatura de Gabinete definió la media sanción como un “avance histórico” y la ubicó dentro de la “mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina”. El mensaje no solo celebró el resultado parlamentario, sino que lo encuadró como un quiebre respecto de un esquema normativo vigente desde 1974.

Embed La “Ley de Modernización Laboral” obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, lo que representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina.



La normativa vigente data de 1974. Esta reforma, la más significativa… pic.twitter.com/piU7o2hZh4 — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) February 12, 2026

La interpretación oficial apunta a instalar la idea de un cambio estructural y de largo alcance, más que una modificación puntual. Al poner el foco en la antigüedad de la legislación actual y en la magnitud de la reforma, el Gobierno busca consolidar el relato de transformación profunda del mercado laboral y proyectar el debate en Diputados como la instancia que podría terminar de sellar esa redefinición del modelo de trabajo en el país.

La votación final y la presencia clave de la mesa chica en el recinto

El Senado aprobó la media sanción del proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras una sesión que se extendió durante 13 horas y finalizó en la madrugada. El oficialismo consiguió así su primer triunfo legislativo de peso en lo que va del año.

La definición llegó después de una jornada atravesada por negociaciones y un recinto polarizado. Los bloques aliados a La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó la iniciativa. El Partido Justicialista votó en contra junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz.

Los 42 votos afirmativos se conformaron con los 21 libertarios y el acompañamiento de legisladores de la UCR, el PRO y otros espacios provinciales, superando los 30 rechazos del peronismo y sus aliados.

La aprobación fue presenciada desde los palcos por Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni y Martín y Eduardo Menem.