Duro golpe para Donald Trump: la Cámara Baja de EEUU votó en contra de los aranceles a Canadá









Con 219 votos a favor y 211 en contra, los diputados aprobaron una resolución para frenar los gravámenes impuestos bajo el argumento de “emergencia nacional”.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó este miércoles para rechazar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump sobre productos canadienses. Con 219 votos a favor y 211 en contra, los legisladores aprobaron una resolución destinada a poner fin a las medidas comerciales aplicadas bajo el argumento de una “emergencia nacional”.

La iniciativa, impulsada en una Cámara controlada por los republicanos, representa un revés político para el mandatario. Ña resolución busca frenar los aranceles punitivos establecidos sobre productos de Canadá que no califican para el tratamiento preferencial contemplado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Una votación con peso político, pero alcance limitado El autor del proyecto, el representante demócrata Gregory Meeks, aclaró que el alcance de la votación es principalmente simbólico. Para que la medida tenga efecto concreto, aún debe ser aprobada por el Senado y posteriormente ratificada por el propio Trump.

Senado de EEUU La resolución obtuvo respaldo pese al control republicano de la Cámara. X Sin embargo, Meeks subrayó que el debate expone una tensión de fondo dentro del Congreso. Según expresó, la decisión pone a los legisladores frente a una disyuntiva entre "reducir el costo de vida para las familias estadounidenses" o “mantener los precios altos por lealtad a una sola persona, Donald Trump”.

La votación dejó en evidencia divisiones internas en el oficialismo y abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la política comercial del presidente.

La presión de Trump y la defensa de los aranceles Durante el proceso de votación, Trump utilizó sus redes sociales para advertir a los legisladores de su propio partido. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario escribió: "Cualquier republicano, en la Cámara o el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá graves consecuencias en las elecciones". Donald Trump (1) El futuro de la resolución dependerá ahora del Senado. Además, defendió la política arancelaria al sostener que las medidas "nos han dado seguridad económica y nacional, y ningún republicano debería ser responsable de destruir este privilegio". La Administración Trump fundamenta la imposición de los aranceles en la existencia de una amenaza "inusual y extraordinaria" vinculada al flujo ilícito de drogas desde Canadá hacia Estados Unidos. Bajo ese argumento, el Ejecutivo justificó la aplicación de gravámenes sobre productos que quedan fuera de los beneficios del T-MEC. Aunque la resolución aprobada por la Cámara Baja todavía debe atravesar el filtro del Senado, el mensaje político ya quedó marcado. La estrategia comercial de Trump enfrenta resistencia incluso dentro de un Congreso con mayoría republicana.