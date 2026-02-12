Cómo fue el tenso cruce entre José Mayans y Patricia Bullrich en el debate por la reforma laboral

El jefe del bloque kirchnerista sostuvo que el proyecto oficialista contraviene derechos constitucionales y comparó el lema del plan con una frase histórica controversial, lo que provocó un duro intercambio con la líder de La Libertad Avanza.

En medio del intenso debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el senador José Mayans , jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado , aseguró que el proyecto “viola la Constitución Nacional” y desató un cruce con la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).

Mayans acusó al oficialismo de atropellar tanto el reglamento del cuerpo como la Carta Magna, señalando que la iniciativa contraviene el artículo 14 bis y también normas de tratados internacionales. Según el legislador formoseño, la reforma laboral representa un “avasallamiento” de derechos consagrados y advirtió que tal como está redactada “va a fracasar” .

Durante su intervención, el senador generó un fuerte momento cuando comparó el lema oficial de la reforma —que busca “modernizar” el régimen laboral— con una frase utilizada en un campo de concentración histórico, lo que provocó la inmediata reacción de Bullrich.

Bullrich pidió que no se empleara ese tipo de referencias porque, a su juicio, ese pasado no corresponde al ámbito democrático del Senado, y en su discurso posterior destacó que “la única expresidenta que está detenida en el país es Cristina Fernández de Kirchner” , en alusión indirecta a las críticas de Mayans.

Además de cuestionar el fondo del proyecto, Mayans también denunció irregularidades en el tratamiento legislativo, argumentando que no hubo consenso con sectores de la oposición ni con representantes sindicales como la CGT. Para él, tratar un paquete de reformas que modifica decenas de leyes en un solo día es un atropello al proceso democrático.

Patricia Bullrich defiende la reforma laboral: dice que “no destruye empleos ni empresas”

En declaraciones a Radio Rivadavia, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) aseguró que la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado “no destruye empleos ni empresas” y la calificó como una “ley muy buena”. Para la dirigente oficialista, las modificaciones planteadas no representan un riesgo para los puestos de trabajo existentes ni para la continuidad de las actividades productivas.

La afirmación se da en el marco del debate legislativo en torno a una reforma que busca cambiar el régimen laboral argentino y que ya generó fuerte polarización entre el oficialismo, la oposición y organizaciones sindicales. El proyecto, que avanzó con apoyo mayoritario en la Cámara alta, ahora debe ser analizado por la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

Bullrich ha sostenido en diversas intervenciones públicas que la reforma es un paso clave para actualizar un sistema que, a su juicio, limita la creación de empleo formal y encarece las relaciones laborales. Aun así, distintos sectores sindicales y políticos han cuestionado que sus efectos reales sobre el mercado de trabajo podrían ser menos beneficiosos de lo anunciado, especialmente en un contexto económico delicado.