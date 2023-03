Vialidad: apelaciones en marcha y el Tribunal prepara "denuncia" contra defensores

Se descuenta que los abogados de la vicepresidenta harán idea fuerza en la falta de prueba directa y el uso de “prueba indiciaria” y de los chats de López -en los que Cristina no intervino ni es mencionada con su nombre- para condenarla.

Los defensores de Cristina Kirchner y del resto de los condenados, seguramente apuntarán a la falta de prueba concluyente de los sobreprecios. Un peritaje criticado por el propio Tribunal fue “subsanado” por una pericia improvisada para comparar precios de ítems de obras por parte de los jueces y así concluyeron que hubo fraude al Estado. Más dudas que certezas.

En particular, los ex responsables de las agencias viales buscarán deslindar sus responsabilidades de control sobre las obras y dirán que no se presentó prueba directa de maniobras para beneficiar a Báez. Y, por su parte, la defensa de Báez hará hincapié especial en el peritaje hecho por los jueces y en el rechazo por parte del Tribunal por cuestiones formales de prueba introducida durante el debate, que -aseguran- desbarata los cálculos del TOF2 sobre los precios de las rutas.

La fiscalía, en tanto, insistirá con la figura de asociación ilícita que fue descartada por el Tribunal y pedirá la revocatoria de las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Jesús Garro y Carlos Kirchner.

Abogados “denunciados”

En el fallo del 9 de marzo el TOF2 anticipó que “informará” al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre el desempeño de algunos de los abogados defensores por entender que actuaron en forma “temeraria” y “maliciosa”.

“Cuatro de las defensas, integradas por los Dres. Beraldi y Llernovoy, Paruolo y Galván, Rusconi y Palmeiro, y Arce y Guzmán, dedicaron gran parte de las instancias procesales previstas para el ejercicio de su magisterio para instalar la idea de que, desde sus albores, esta causa había tenido por objeto deslegitimar a sus asistidos para inhabilitarlos políticamente o perseguirlos por portación de apellido o por su identificación ideológica o partidaria”, escribieron los jueces en su fallo.

El Tribunal ya trabaja en los detalles de la presentación, que sería cursada al mismo momento de la remisión de los recursos de apelación. A pesar del señalamiento por sus argumentaciones sobre el Lawfare y la “guerra judicial”, en lo formal los jueces dirán que la acción “temeraria” fue en términos de ocultamiento o distorsión de elementos de prueba durante el juicio y no por aquellas consideraciones.

En el TOF2 niegan que se trate de una “denuncia” y aclaran que es una “presentación” para que el Colegio Público de Abogados (que ya actuó con veedores durante todo el debate) analice la situación. Los profesionales podrían ser sometidos a un tribunal de disciplina y hasta podrían perder su matrícula.