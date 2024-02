Victoria Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner en el Senado: "No fue senador ni vicepresidente y yo no soy su viuda"







La actual presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación protagonizó un cruce con el bloque de Unión por la Patria sobre el final de la sesión.

Victoria Villarruel recibió críticas de UP por su decisión de retirar el homenaje a Néstor Kirchner. Ignacio Petunchi

La vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó este viernes retirar un busto del expresidente Néstor Kirchner de la Cámara de Senadores: "No fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luego de la sesión preparatoria del Senado, donde se eligieron a las autoridades del órgano parlamentario, la referente de La Libertad Avanza (LLA) explicó los motivos que llevaron a quitar el homenaje a Néstor Kirchner:

"Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda, entonces se le envía a quienes integran el bloque de Unión por la Patria (UP) para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes".

victoria-villarruel-senado-primera-sesion.jpg Noticias Argentinas El cruce entre Mayans y Villarruel por el busto de Néstor Kirchner El accionar de la vicepresidenta también provocó un cruce en el cierre de la sesión, cuando el senador de Unión por la Patria José Mayans consultó por la ausencia del busto. "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", explicó Villarruel ante los senadores.

Mayans, en representación de su espacio, acotó: "Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso". El cruce entre Victoria Villarruel y una senadora kirchnerista por Malvinas: "No es un tema de campaña" La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó un cruce con la senadora del Frente de Todos (FdT), María Eugenia Duré, vinculado a la cuestión Malvinas, en el marco de la sesión preparatoria en la Cámara de Senadores. Tras el revuelo por la visita de David Cameron en Malvinas, que desembocó en una reunión entre el funcionario británico y la canciller Diana Mondino, la legisladora Duré mencionó en su discurso que la actual presidenta de la Cámara alta "hizo campaña diciendo que era la primera hija de un veterano" del conflicto del Atlántico Sur. "Usted durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la Vicepresidencia de la Nación. Yo soy hija de la generación de Malvinas de cientos de fueguinos que no van a claudicar en entregar nada de lo que tenga que ver con la soberanía y el reclamo legítimo", señaló.