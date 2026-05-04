El picante comentario de Victoria Villarruel sobre la situación de Manuel Adorni

Sin nombrarlo, la Vicepresidenta chicaneó al jefe de Gabinete en su cuenta de "X" luego de que se conociera que desembolsó u$s245.000 en efectivo para refaccionar su casa e instalar una cascada.

Victoria Villarruel aprovechó las relevaciones en la causa para chicanear al jefe de Gabinete.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no dejó pasar la oportunidad de marcar distancia con el Gobierno nacional y aprovechó las novedades judiciales en la causa contra Manuel Adorni para chicanear al jefe de Gabinete luego de que el constructor Matías Tabar declarara que recibió u$s245.000 "en efectivo y sin factura" de manos del exvocero para refaccionar su casa e instalar una cascada.

Semanas después de su último cruce público con los miembros del Gabinete, que derivó en un cambio de planes a último momento para evitar compartir la misa por el aniversario de la muerte del papa Francisco con "lo peor de la casta" , según afirmó, la titular del Senado retomó su diatriba contra el Ejecutivo, enfocada en la figura de Adorni, uno de los funcionarios más cercanos a los hermanos Milei.

La embestida, a modo de chicana, llegó este lunes a través de su cuenta en la red social "X", horas después de que Tabar declarase ante el fiscal Gerardo Pollicita haber recibido de parte del jefe de Gabinete u$s55.000 en 2024 y el resto en 2025 para una obra que duró 10 meses en su casa del country Indio Cuá. El contratista también afirmó haber realizado la instalación de una cascada por un monto de u$s3.500.

La vicepresidenta tomó nota y aprovechó un saludo de cumpleaños de un usuario de "X" para referirse al escándalo judicial que afecta al Gobierno y, sin mencionarlo, chicaneó al exvocero. "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!" , expresó.

En el marco de la causa, el constructor detalló que los trabajos duraron meses e incluyeron intervenciones de fondo en una propiedad de aproximadamente 400 metros cuadrados. Según su testimonio, el dinero fue entregado directamente “en mano”. Además, según pudo averiguar Ámbito por fuentes judiciales, se construyó hasta una cascada.

Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los u$s120.000, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación.

Piden la detención de Manuel Adorni por "apretar a un testigo"

Según se leyó en la audiencia, Adorni contactó al contratista antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él. Tabar relató que hablaron telefónicamente y que Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo asesorara por el tema de la declaración.

Tabar dijo que inicialmente lo consideró, pero luego consultó con una persona y decidió rechazar ese contacto para evitar que pareciera que estaban elaborando una estrategia común.

Frente a la declaración de Tabar, la diputada Marcela Pagano solicitó la detención de Adorni por presuntamente "haber apretado a un testigo" previo a su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.

En diálogo con Ámbito, la legisladora explicó que hay dos causales por las cuales se le puede pedir la detención a Adorni: riesgo de fuga -este no sería el caso- y entorpecimiento en la causa, que es lo que surgió hoy de la declaración del contratista.

Pagano presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun” por analogía agravada al funcionario en ejercicio. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.