Presidente de la Juventud Radical denunció amenazas y culpó a Milei

El presidente de la Juventud Radical porteña, Agustín Rombolá, denunció amenazas en la previa de las elecciones por parte de seguidores de La Libertad Avanza (LLA) con mensajes intimidatorios que recrudecieron en los últimos días y responsabilizó por su seguridad y la de su familia al candidato presidencial del espacio libertario, Javier Milei, y a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.Rombolá, crítico de Javier Milei en la previa del balotaje, acusó amenazas a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), donde muestra que fue seguido por un usuario que luego le envió fotos y videos a través de Instagram. “Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado. Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución. No me van a amedrentar. Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos”, expresó el joven.Dirigentes radicales salieron en apoyo de Rombolá y su persecución. El senador nacional Martin Lousteau (Evolución) respaldó al dirigente radical y mostró su “apoyo y solidaridad con Agustín. Repudio absoluto a las amenazas que recibió” y deseó que “en homenaje a su generación que nació y creció en democracia, podamos conocer rápido a los responsables de las agresiones”. Por su parte, el excandidato a jefe de Gobierno porteño de UP, Leandro Santoro, también se solidarizó con Rómbola con un mensaje en sus redes sociales: “Amenazan al presidente de la Juventud Radical de CABA por oponerse a Milei”.“Lo hacen con fotos y videos de un seguimiento personal, prometiendo secuestrarlo con un Falcon verde a partir del lunes. ¿Esto es vivir en libertad? Un abrazo para Agustín Rómbola y a disposición siempre”, subrayó Santoro.La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, también se refirió a las amenazas recibidas. “Toda mi solidaridad con @agustindrombola en democracia las elecciones se ganan y se pierden, lo que no puede ocurrir es perder la democracia en una elección. Es presidente de la Juventud Radical, quieren silenciar su opinión. Es muy grave esto”, sostuvo la titular de la Cámara baja en su cuenta de la red social X (antes Twitter).ComunicadoEl Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en repudio a las amenazas .Rombolá fue uno de los primeros dirigentes opositores en expresarse en contra de Javier Milei. A partir de allí, sufrió una serie de agresiones en el plano digital que se convirtieron en tareas de espionaje y hostigamiento. Ante eso, la UCR emitió un comunicado en repudio que apunta contra La Libertad Avanza.“El Comité Nacional de la UCR condena con energía los ataques contra Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical porteña”, se titula el texto publicado por el radicalismo, que señala que el dirigente “denunció haber recibido una serie de mensajes intimidatorios que recrudecieron en los últimos días”.El documento precisa que “se observan fotos, mensajes y videos con claras amenazas de muerte y él mismo responsabilizó por su seguridad y la de su familia al candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei y a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel”.En ese marco, contextualizaron que “los ataques contra Rombolá se suman a los que recibieron hace pocos días los disertantes y participantes de actividades de capacitación de UCR Diversidad, de parte de personas que también se proclaman partidarios de la candidatura presidencial de La Libertad Avanza”.