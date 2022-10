Presupuesto 2023: oficialismo apura dictamen y oposición pone condiciones

El Presupuesto 2023 estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios. “Este presupuesto plantea una recuperación de salario real y una baja de la inflación del 90 al 60%, y si eso ocurriera, podrá haber una recuperación del salario”, aseguró el secretario de la comisión, el diputado kirchnerista Marcelo Casaretto.

Por otra parte, y luego de dar un resumen de las exposiciones que se dieron en la comisión, el legislador entrerriano resaltó que la ley de gastos 2023 “sostiene el crecimiento por tres años consecutivos”, y agregó: “No es un presupuesto de ajuste, sino que busca el crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso”.

“Es el primero de los gobierno kirchnerista que presenta un recorte del gasto público”, recordó el vicepresidente de la comisión, el escurridizo macrista Luciano Laspina. De hecho, varios diputados kirchneristas se quejaron por recortes en el Presupuesto 2023 que, en realidad, va en línea con lo consensuado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acuerdo impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y apoyado por gran parte del Frente de Todos, salvo el camporismo y sectores menores del oficialismo.

Laspina también dijo que no se va apoyar el articulo 96, que habilita retoques en retenciones, y advirtió sobre el ingreso de personal al Estado, de garantías para que no se le deje al próximo gobierno “una bomba fiscal”, e insinuó la idea de una cláusula gatillo para no habilitar manejos discrecionales de excedentes en recaudación.

Desde el radicalismo, Víctor Hugo Romero señaló la falta de un programa económico porque “no hay pautas claras para superar la inflación”, y manifestó: “No compartimos la macro, pero estamos dispuestos a seguir consensuando el Presupuesto”.

La preocupación en usinas oficialistas tomó forma anteanoche por un discurso de la camporista Paula Penacca, que casi dinamita la sesión. Nadie quiere repetir el escenario del año pasado, cuando se cayó el Presupuesto 2022 tras palabras de Máximo Kirchner. Además, le objetan a la legisladora la falta de profesionalismo a la hora de reunir el quorum, ya que es la secretaria del interbloque.