Presupuesto 2023: semana clave para el oficialismo en Diputados, que busca avanzar con dictamen

Más allá de las condiciones que pide la oposición, o las perjudiciales operaciones de semivocerías extraoficiales con impulso desde el interior del país, el Frente de Todos debe dar una señal más que contundente esta semana sobre si su propia bancada acompañará, sin chistar, el Presupuesto 2023. Las primeras alertas vinieron de legisladores como el piquetero Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CC), quien días atrás dijo: “Es muy difícil que acompañe. Si no, estaría desdiciendo lo que dije en el recinto. Me tocó hablar sobre el acuerdo -que el Gobierno kirchnerista consensuó con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, dije que nos estaban invadiendo la soberanía y que era un acuerdo de ajuste”. Y agregó: “Es difícil que cambie mi postura, seguramente voy a estar votando en contra”.

La cuestión del organismo que comanda Kristalina Georgieva roza no solo a Alderete, sino también a todo el camporismo y a legisladores como el vice segundo de la comisión de Presupuesto, el exradical y ultrakirchnerista Sergio Palazzo, quien se abstuvo en la votación sobre el FMI. Otros casos son los diputados que responden al piquetero papal Juan Grabois.

A este panorama se le sumó el discurso que dio en el recinto, la semana pasada, la camporista Paula Penacca, que casi dinamita la sesión. Nadie quiere repetir el escenario del año pasado, cuando se cayó el Presupuesto 2022 tras palabras de Máximo Kirchner. Además, se le objeta a la legisladora la falta de profesionalismo a la hora de reunir el quorum, ya que es la secretaria del interbloque.

“Es el primero de los gobiernos kirchneristas que presenta un recorte del gasto público”, recordó el jueves último el vicepresidente de la comisión, el escurridizo macrista Luciano Laspina. De hecho, varios diputados kirchneristas se quejaron por recortes en el Presupuesto 2023 que, en realidad, va en línea con lo consensuado con el FMI.

Laspina también aseveró que no se va apoyar el articulo 96, que habilita retoques en retenciones, y advirtió sobre el ingreso de personal al Estado, de garantías para que no se le deje al próximo gobierno “una bomba fiscal”, e insinuó la idea de una cláusula gatillo para no habilitar manejos discrecionales de excedentes en recaudación.

En tanto, desde el radicalismo, Víctor Hugo Romero enfatizó sobre la falta de un programa económico porque “no hay pautas claras para superar la inflación”, y manifestó: “No compartimos la macro, pero estamos dispuestos a seguir consensuando el Presupuesto”.

Defensa

El Presupuesto 2023 estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios. “Este presupuesto plantea una recuperación de salario real y una baja de la inflación del 90% al 60%, y si eso ocurriera podrá haber una recuperación del salario”, expresó el secretario de la comisión, el diputado kirchnerista Marcelo Casaretto.

Por otra parte, y luego de dar un resumen de las exposiciones que se dieron en la comisión, el legislador entrerriano resaltó que la ley de gastos 2023 “sostiene el crecimiento por tres años consecutivos”, y destacó: “No es un presupuesto de ajuste, sino que busca el crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso”.

También aparecen algunas incomodidades desde el Senado. Es por eso que, en las últimas horas, llamó mucho la atención una desmentida en relación con este tema -vía redes sociales- del titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Ricardo Guerra. Desde otros despachos prefieren mantener silencio pero reconocen las mismas inquietudes que el propio oficialismo planteó en Diputados sobre el Presupuesto, y que Guerra escuchó en persona.