Las importaciones "productivas" caen 10% desde 2025, mientras los bienes finales ya tienen más peso que en los 90

Las compras al exterior mostraron una caída en el primer cuatrimestre, aunque aquellas asociadas al consumo muestran un crecimiento del 21% desde enero del año pasado.

Las importaciones de autopartes fueron de las que más cayeron en el inicio de 2026.

Las importaciones se contrajeron 6,4% en el primer cuatrimestre de 2026 , respecto del mismo período del año pasado. Sin embargo, al interior de la canasta de compras la dinámica no fue homogénea; mientras aquellas vinculadas a la actividad productiva mostraron variaciones negativas , en un fiel reflejo de la crisis en sectores clave, la adquisición de bienes terminados exhibió un incremento , lo cual tiene un correlato con la apertura comercial impulsada desde el Gobierno.

Un relevamiento de la consultora Equilibra exhibió que, desde enero de 2025, las "importaciones asociadas a la producción (que contempla la suma de los bienes de capital, las piezas y accesorios de bienes de capital, y los bienes intermedios)" acumulan una caída del 10% , descontando el efecto de la estacionalidad. Según Laura Vernelli , economista de la entidad, esta fue una de las causas del superávit comercial récord , además de la buena performance que mostraron las exportaciones, impulsadas por fuertes subas en petróleo y oro (tanto por efecto precio como por efecto cantidad).

En diálogo con Ámbito, la especialista adjudicó una estrecha relación entre la caída de las importaciones "productivas" y el estancamiento en "actividades no primarias, sobre todo en industria, que son las que más demandan insumos del exterior" . En efecto, Equilibra plasmó que las actividades no primarias repuntaron apenas 0,2% en el primer trimestre del año (excluyendo impuestos neto de subsidios), tanto en términos interanuales como intertrimestrales.

Por su parte, Federico Bernini , economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, detalló a este medio que las bajas se concentraron fundamentalmente en insumos industriales. Puntualmente, subrayó las contracciones en los insumos que utiliza Tierra del Fuego para su industria electrónica, en autopartes y en metalmecánica.

A nivel posición arancelaria, los 10 bienes asociados a la producción que presentaron mayores bajas en sus importaciones, en términos de divisas, fueron:

Partes de equipos de telecomunicaciones Tractores para semirremolques Partes de turbinas de gas y motores a reacción Alúmina calcinada Paneles solares Aerogeneradores Polietileno para envases/botellas Chasis con motor para vehículos Motores de combustión Partes de motores/generadores eléctricos

Sobre las menores compra del sector automotriz, Bernini explicó que se dieron en medio de un "proceso intermedio, en el cual se dejaron de producir algunos modelos, pero se van a empezar a fabricar nuevos a futuro". "El ejemplo más claro es el de Volkswagen, que dejó de hacer la Taos a mediados del año pasado y a comienzos de 2027 va a empezar a hacer la Amarok. En el interín tenés menos producción y, por lo tanto, menos demanda de autopartes".

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Los bienes para el consumo ya representan un cuarto de las importaciones totales

Por el contrario, Equilibra reportó que las importaciones asociadas al consumo (bienes de consumo + vehículos) treparon 21% entre enero de 2025 y marzo de 2026. Al respecto, desde la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro), señalaron que este segmento de compras representó un cuarto de las importaciones totales en el último año, la cifra más alta desde 2018 y superior al promedio registrado durante el gobierno de Mauricio Macri y durante la convertibilidad, dos períodos también caracterizados por la liberalización del comercio exterior.

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Bernini destacó las variaciones en medicamentos, alimentos y bienes de consumo no durables. Por el contrario, mostró sorpresa por la retracción en bienes de consumo durables y deslizó que puede haber tenido que ver con un "aluvión" de este tipo de compras, como las de heladeras y lavarropas, en el primer trimestre de 2025.

Según los datos del INDEC, las 10 importaciones de bienes finales que más crecieron, en dólares, entre enero y abril fueron las siguientes:

Vehículos híbridos (motor a combustión + eléctrico) Smartphones Otros productos inmunológicos Vehículos híbridos enchufables Automóviles de cilindrada mayor a 1.000 cm³ y menor (o igual) a 1.500 cm³ Vehículos exclusivamente eléctricos Otros medicamentos dosificados Pinturas y dibujos hechos a mano Otros medicamentos hormonales Otros medicamentos preparados

Entre los alimentos, los productos que más dólares restaron al superávit comercial versus 2025 fueron la palta y el atún.

Importaciones planchadas: ¿repuntarán en el segundo semestre al ritmo de una mayor actividad?

Las importaciones totales rondaron los u$s6.200 millones en abril, lo cual significó una merma interanual del 4%, explicada por las menores cantidades adquiridas desde el exterior (-7,7%). "La baja de combustibles y energía, asociada al mayor autoabastecimiento local, junto con la fuerte caída de bienes de capital y partes, vinculada al estancamiento de la actividad, explica la reducción de las importaciones totales", sostuvo la consultora LCG en un informe.

Asimismo, Abeceb soslayó que "la dinámica moderada de las importaciones se daría en un contexto de actividad económica que sigue todavía no repunta del todo luego de un parate en febrero y marzo". Hacia adelante, avizoran que "las compras externas mostrarían tracción limitada", aunque esperan "cierta recuperación al compás del repunte del nivel de actividad en el segundo semestre".