¿Por qué la AUH de ANSES no cobra aguinaldo en junio 2026?

Aunque el beneficio tendrá aumento en junio, el organismo previsional aclaró que no incluye el pago del Sueldo Anual Complementario.

El aguinaldo de junio será depositado junto con los haberes de jubilados y prensionados.

Con la llegada de junio, millones de beneficiarios de ANSES esperan el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 . Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no cobran el Sueldo Anual Complementario (SAC), a diferencia de jubilados, pensionados y otros grupos previsionales.

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La duda reaparece todos los años porque la AUH recibe actualizaciones mensuales por movilidad y, además, muchos beneficiarios también perciben la Tarjeta Alimentar y otros complementos sociales. Aun así, ANSES recordó que la asignación no tiene carácter salarial ni previsional, por lo que no genera derecho al cobro de aguinaldo.

Durante junio de 2026, la AUH sí tendrá un aumento del 2,6% vinculado a la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Además, seguirán vigentes los pagos complementarios de la Tarjeta Alimentar para familias con hijos menores de edad.

El Sueldo Anual Complementario de junio alcanzará exclusivamente a prestaciones previsionales contributivas y no contributivas administradas por ANSES. El pago será automático y se acreditará junto con los haberes mensuales correspondientes a junio.

Los grupos que sí cobran aguinaldo son:

jubilados del SIPA

pensionados

titulares de Pensiones No Contributivas

beneficiarios de la PUAM

pensiones por invalidez

pensiones para madres de siete hijos

En todos los casos, el pago se realizará sin necesidad de trámites adicionales. ANSES depositará automáticamente el SAC junto con el calendario habitual de cobro.

Por el contrario, quedan excluidos del aguinaldo:

Asignación Universal por Hijo

Tarjeta Alimentar

Asignación por Embarazo

becas Progresar

Potenciar Trabajo

complementos alimentarios

La razón principal es que esas prestaciones funcionan como asistencia social y no como ingresos previsionales sujetos al régimen del SAC.

ANSES

Cómo se calcula el aguinaldo

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio. Para determinar el monto, ANSES toma el ingreso más alto recibido en ese período y calcula la mitad de ese valor.

En junio, el mejor haber del semestre será, en la mayoría de los casos, el correspondiente al mismo mes de junio, ya que incluye el aumento por movilidad aplicado recientemente. Eso provoca que el medio aguinaldo también resulte más elevado respecto de meses anteriores.

El cálculo incluye únicamente conceptos remunerativos y previsionales permanentes. Por eso, el bono extraordinario de $70.000 no se toma en cuenta para determinar el valor final del SAC.

ANSES publicará el detalle de liquidación dentro de los recibos digitales disponibles en Mi ANSES y en los canales oficiales del organismo.

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Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio

Las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,6% en junio de 2026, según la actualización mensual basada en inflación. El aumento impactará sobre jubilaciones mínimas, haberes superiores, PUAM y Pensiones No Contributivas.

Con el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un ingreso considerablemente superior durante junio. En el caso de la PUAM y las Pensiones No Contributivas, también se aplicará el incremento junto con el pago automático del SAC correspondiente al primer semestre del año.

jubilación máxima: $2.715.002

jubilación mínima: $403,396

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez y vejez: $282.432

El cronograma de pagos comenzará durante la segunda semana de junio y estará organizado según terminación de DNI, como ocurre habitualmente con todas las prestaciones administradas por ANSES.

jubilados

Monto de la AUH en junio

La AUH también tendrá un aumento del 2,6% durante junio de 2026. Según las cifras publicadas para este mes, la asignación alcanzará los $144.932 por hijo. Sin embargo, ANSES continuará reteniendo el 20% mensual hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Eso significa que el pago directo mensual será menor al valor total informado oficialmente. El porcentaje retenido se libera posteriormente cuando el titular acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Además de la AUH, muchas familias perciben pagos complementarios vinculados con alimentación y asistencia social, especialmente la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

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Tarjeta Alimentar en junio: montos según cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar continuará acreditándose automáticamente junto con la AUH durante junio de 2026. El beneficio depende de la cantidad de hijos menores presentes en el grupo familiar. Los montos vigentes para junio son:

familias con un hijo: $72.250.

$72.250. familias con dos hijos: $113.299.

$113.299. familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se deposita junto con la prestación principal administrada por ANSES.

La Tarjeta Alimentar no requiere inscripción adicional para quienes ya cobran AUH o Asignación por Embarazo y cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.