Banco Nación subió la tasa de los créditos hipotecarios UVA: cuánto habrá que pagar ahora

Elevó la tasa para quienes cobran el sueldo en la entidad, mientras que para el resto de los clientes se mantiene en 12%. El cambio impacta en la línea más competitivas para acceder a la vivienda.

Créditos hipotecarios: el Banco Nación elevó la tasa de su línea UVA para primera vivienda del 6% al 6,7% anual

El Banco Nación modificó las condiciones de su línea de créditos hipotecarios UVA y elevó del 6% al 6,7% la Tasa Nominal Anual (TNA) para quienes cobran sus haberes en la entidad. Se trata de un aumento de 0,7 puntos porcentuales que modifica el costo de una de las alternativas más competitivas que existen actualmente para financiar la compra de una vivienda.

La tasa del 6,7% corresponde a la adquisición de vivienda única y de ocupación permanente , siempre que el solicitante perciba sus haberes a través del Banco Nación y que la propiedad tenga un valor de hasta 210.000 UVAs .

Para quienes no cobran el sueldo en el banco, la tasa vigente es del 12% anual . Ese mismo interés se aplica a otras operaciones, como la compra de una segunda vivienda, construcción, ampliación, refacción o terminación, y a las propiedades cuyo valor supere las 210.000 UVAs, con un máximo de financiamiento de 350.000 UVAs.

El crédito funciona con capital ajustable por UVA, vinculado al CER, y utiliza el sistema de amortización francés. La entidad permite que participen hasta dos titulares y sumar hasta dos codeudores, que deben ser familiares directos en primer grado.

Además, quienes acceden a la tasa más baja pueden contratar una cobertura que permite optar por una cuota ajustada por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) . El mecanismo busca limitar el impacto de una eventual diferencia entre la evolución de la UVA y los salarios.

El Banco Nación también establece una comisión del 0,5% para quienes necesiten acceder al dólar MEP para concretar la operación inmobiliaria. En caso de cancelación anticipada, la comisión es del 4%, aunque existen excepciones una vez transcurrido determinado período del crédito.

Así quedaron actualizadas las tasas de interés y bancos que otorgan créditos hipotecarios. Fuente: Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad de La Matanza

El movimiento del Nación se produce en un mercado donde las tasas hipotecarias habían mostrado cierta tendencia a la baja durante buena parte de 2026, aunque el acceso al financiamiento todavía depende fuertemente de la capacidad de pago de cada hogar.

La relación entre la cuota y los ingresos

Para Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), uno de los puntos centrales para entender el acceso al crédito es la relación entre deuda e ingresos.

El banco no determina cuánto puede prestar solamente a partir de la cuota. Primero analiza los ingresos del solicitante y las obligaciones financieras que ya tiene. Con esa información calcula el DTI (Debt to Income), es decir, la relación entre el nivel de deuda y los ingresos.

Cuanto mayor sea la proporción de los ingresos comprometida con deudas, mayor es el riesgo que percibe la entidad. Esa evaluación puede limitar el monto que el banco está dispuesto a prestar o encarecer las condiciones del financiamiento.

Por eso, una reducción de la tasa no garantiza por sí sola que una familia pueda acceder a una propiedad de mayor valor. También resultan determinantes el ingreso demostrable, las deudas existentes, el ahorro previo y el porcentaje del valor de la vivienda que el banco está dispuesto a financiar.

El crédito hipotecario recuperó volumen, pero sigue por debajo de 2025

La modificación del Nación llega mientras el mercado comienza a mostrar una recuperación. En julio se desembolsaron alrededor de u$s202 millones en créditos UVA, el volumen mensual más alto desde diciembre pasado.

Una familia analiza opciones para poder comprar una vivienda con crédito hipotecario

Sin embargo, el monto todavía se ubicó 28% por debajo del promedio mensual de 2025 previo al período electoral, lo que muestra que el financiamiento hipotecario todavía no recuperó el ritmo que había alcanzado el año pasado.

Para Salinas, el principal factor para que el crédito hipotecario vuelva a ganar fuerza es el costo del dinero. Una baja de las tasas permitiría acceder a cuotas más accesibles y, por la relación cuota-ingreso que utilizan los bancos, también reduciría el nivel de salario necesario para calificar a un préstamo.

El precio de las propiedades también resulta determinante. Salinas consideró que el escenario actual ofrece oportunidades para quienes buscan comprar, aunque remarcó la importancia de conseguir un buen valor de entrada, tanto para mejorar el rendimiento de una eventual inversión como para contar con mayor margen si en el futuro fuera necesario vender.

Salinas concluyó que una combinación de tasas más bajas y precios de compra atractivos podría ampliar el universo de familias en condiciones de acceder a un crédito y darle mayor dinamismo al mercado hipotecario.