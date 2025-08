El Borgo: Una nueva categoría en el real estate mendocino

El Borgo no es solo un desarrollo. Es una declaración de cómo construir con propósito, respeto por el entorno y visión de futuro, creando un destino que pone a Mendoza en el mapa mundial del turismo y la inversión.

El Borgo , un complejo de usos mixtos que propone una nueva centralidad comercial y turística en la provincia de Mendoza, combina arquitectura, naturaleza y hospitalidad internacional (bajo los estándares de Autograph Collection By Marriot Internacional), y redefine el real estate en esta provincia con residencias de lujo y visión global.

El Borgo ofrece 42 residencias de lujo, concebidas bajo los estándares de Autograph Collection by Marriott International, la prestigiosa marca de hoteles boutique de la cadena estadounidense. Estas unidades proponen un concepto innovador para el real estate mendocino: la privacidad de un hogar con el servicio de un hotel internacional de lujo.

Una visión de Armentano Desarrollos Inmobiliarios

El Borgo es el reflejo de la filosofía de Armentano Desarrollos Inmobiliarios, enfocada en proyectos que trascienden la construcción tradicional.

“Nuestra desarrolladora tiene una visión clara: apostar por proyectos disruptivos, que no solo construyan metros cuadrados, sino que propongan una nueva manera de vivir. Entendemos que el futuro está en crear espacios integrales donde convivan lo residencial, lo comercial y lo turístico. Personalmente, siempre he estado focalizado en combinar desarrollo y arte, trabajando con arquitectura sensible, paisajismo estratégico y diseño sustentable, porque creemos que cada proyecto debe ser un manifiesto del lugar donde nace”, explica Nicolás Armentano, director de Armentano Desarrollos Inmobiliarios.

Hoy, el Real Estate atraviesa un momento de transformación profunda. Las tendencias globales muestran que tanto los inversores como los usuarios finales buscan:

Sostenibilidad real, no solo como concepto, sino como forma de vivir y construir.

Experiencias integrales, que combinen vivienda, trabajo, turismo y ocio en un mismo lugar.

Seguridad y respaldo, tanto en términos jurídicos como en proyección de plusvalía.

“Esto nos demuestra que el mercado ya no demanda solo edificios: necesita proyectos vivos, que integren naturaleza, diseño y comunidad en un mismo ecosistema, donde la vida sucede de forma completa y armónica, con identidad propia y capacidad de transformarse en un polo de inversión y de experiencias. Esta es nuestra forma de crear valor, el más claro ejemplo es nuestro proyecto más ambicioso: El Borgo, una comunidad en movimiento, que combina hotelería, gastronomía, residencias y comercio. Cada detalle fue pensado para quienes buscan valor a largo plazo”, agrega Nicolás.

Un nodo estratégico en Mendoza

Ubicado sobre la Ruta Panamericana (RP82), en Chacras de Coria, El Borgo tiene una localización única que conecta el centro de la ciudad, el aeropuerto internacional, los circuitos de enoturismo más reconocidos y el acceso directo hacia Chile y Buenos Aires. Este emplazamiento estratégico lo convierte en un punto neurálgico de turismo y vida urbana, inédito para un hotel y residencias de su categoría.

El proyecto cuenta con la firma de la reconocida arquitecta Eliana Bórmida, el paisajismo de Eduardo Vera y el respaldo internacional de Marriott, una combinación que posiciona a Mendoza en la escena global del real estate de lujo.

Invertir en estilo de vida y proyección

Ser parte de El Borgo significa invertir en plusvalía, solidez de marca y un estilo de vida único.

Las residencias de lujo, junto con su entorno arquitectónico y natural, definen un nuevo paradigma para el desarrollo inmobiliario local, alineado con las tendencias internacionales: integración urbana, sostenibilidad y experiencias auténticas.

El Borgo no es solo un desarrollo. Es una declaración de cómo construir con propósito, respeto por el entorno y visión de futuro, creando un destino que pone a Mendoza en el mapa mundial del turismo y la inversión.