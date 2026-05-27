El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y zonas de Mendoza

El Ministerio de Economía oficializó medidas de asistencia para productores afectados por sequías, heladas y granizo. Los damnificados deberán presentar certificados provinciales para acceder a beneficios fiscales y financieros.

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en distintos departamentos de Mendoza afectados por fenómenos climáticos extremos. La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante una serie de resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Las medidas fueron adoptadas en el marco de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria y contemplan beneficios impositivos y asistencia financiera para productores perjudicados por sequías, heladas y granizo.

En el caso de Chubut, la Resolución 746/2026 estableció la emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de la provincia. La medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá vigencia durante un año.

El texto oficial precisó que el 7 de enero de 2027 será considerado como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas. Para acceder a los beneficios previstos por la normativa, los productores deberán presentar un certificado emitido por las autoridades provinciales que acredite los daños sufridos.

Además, el Gobierno provincial deberá remitir el listado de afectados a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios . Entre las herramientas previstas figuran prórrogas impositivas y líneas de financiamiento a través de entidades bancarias y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) .

Emergencia por sequía y vientos en Santa Cruz

Por medio de la Resolución 792/2026, el Ministerio de Economía también declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por sequía y fuertes vientos.

La medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027 y replicará el esquema de asistencia contemplado por la Ley 26.509. Los productores santacruceños deberán presentar la documentación correspondiente para quedar incorporados al registro de afectados y acceder a beneficios fiscales, asistencia crediticia y programas de apoyo.

Mendoza, afectada por heladas y granizo

En Mendoza, la Resolución 765/2026 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos perjudicados por heladas y tormentas de granizo.

Para los cultivos afectados por heladas, la emergencia regirá entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2027. En tanto, para los daños ocasionados por granizo, el período abarcará desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027.

Los productores mendocinos también deberán presentar certificados emitidos por las autoridades locales para acceder a alivios fiscales y crediticios. A su vez, la resolución instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a firmar convenios que permitan implementar los mecanismos de asistencia.

Entre los departamentos alcanzados por la medida se encuentran San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, Rivadavia, San Martín, Las Heras, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, además de distintas localidades rurales afectadas por las contingencias climáticas.