Guía paso a paso para descargar e imprimir la credencial de PAMI

El organismo dispuso distintas alternativas para acreditar la identidad de los afiliados, luego de discontinuar la entrega presencial de nuevas tarjetas plásticas.

El sistema digital de PAMI busca simplificar la acreditación de identidad de jubilados y pensionados ante los distintos prestadores del país.

La obra social de los jubilados y pensionados mantiene vigente su sistema de documentación digital, para garantizar el acceso a prestaciones médicas en farmacias y consultorios de todo el país. El organismo respondió así a las consultas vinculadas con pérdidas, deterioros o incorporación de nuevos beneficiarios.

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La credencial provisoria de PAMI conserva la misma validez administrativa que el formato físico tradicional. El sistema permite descargar el documento desde internet e imprimirlo en papel, para presentarlo ante prestadores médicos. La modalidad digital incluye un código QR, que funciona como mecanismo de validación y seguridad. El esquema actual también contempla otras opciones para quienes no pueden completar el trámite online.

PAMI informó que la tarjeta plástica tradicional todavía mantiene vigencia para todas las gestiones médicas y comerciales . El organismo aclaró que los afiliados que aún poseen ese formato pueden seguir presentándolo sin inconvenientes. La obra social también habilitó la credencial digital disponible en la aplicación Mi PAMI y la credencial provisoria tipo ticket emitida en terminales de autogestión.

El procedimiento para descargar la credencial provisoria se realiza desde la página oficial de PAMI. El trámite puede completarlo el titular o un familiar desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El sistema solicita una serie de datos obligatorios para validar la identidad del afiliado y emitir el documento correspondiente.

Los pasos indicados por PAMI para descargar la credencial provisoria son los siguientes:

ingresar al sitio oficial

completar el número de afiliación

seleccionar el sexo informado en el registro civil

ingresar el número de DNI del titular

cargar el número de trámite de 11 dígitos que figura en el DNI

El organismo incorporó recientemente el requisito del número de trámite del documento nacional de identidad. PAMI explicó que esa modificación busca reforzar la protección de los datos personales y mejorar el sistema de validación digital. El nuevo mecanismo también apunta a resguardar la información clínica de cada afiliado.

La credencial provisoria con código QR no posee fecha de vencimiento. Los afiliados pueden descargarla e imprimirla las veces que sea necesario. El documento conserva validez permanente ante farmacias, clínicas y consultorios adheridos a la red de prestaciones de PAMI. El sistema permite además guardar el archivo digital para futuras consultas o impresiones.

mi pami

Qué documentos de PAMI aún tienen validez y cuáles no

PAMI detalló cuáles son las credenciales que todavía tienen vigencia y cuáles quedaron fuera del sistema. El organismo confirmó que los siguientes formatos continúan habilitados para realizar trámites y acceder a prestaciones médicas:

credencial plástica tradicional

credencial digital de la app Mi PAMI

credencial provisoria con código QR

credencial provisoria tipo ticket

Las autoridades del instituto también precisaron cuáles son los documentos que ya no poseen validez legal. Los formatos excluidos del sistema actual son los siguientes:

credencial provisoria sin código QR

modelo anterior de credencial

El esquema de autogestión contempla además una alternativa para las personas que no cuentan con número de trámite en el DNI o presentan dificultades técnicas para completar el procedimiento digital. En esos casos, el afiliado no puede finalizar la validación desde la web oficial. PAMI dispuso entonces un mecanismo presencial para emitir una constancia equivalente.

Las terminales de autogestión son un punto importante dado que permiten generar la credencial provisoria tipo ticket. El sistema imprime el comprobante en papel térmico luego de verificar los datos biométricos y la información previsional del titular. Esa modalidad no requiere ingresar el número de trámite del documento nacional de identidad. La obra social mantiene activas todas estas variantes con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos, consultas y tratamientos médicos.