La serie animada "X-Men '97" de Disney+ presentó el tráiler de su segunda temporada

El avance se centra en En Sabah Nur, el antiguo mutante que regresa con fuerza como la principal adversaria de los nuevos episodios.

La serie vuelve a la pantalla de streaming en julio.

La segunda temporada de X-Men '97 estrenó su primer tráiler, que revela que la aclamada serie animada regresará a Disney+ el 1 de julio.

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El avance se centra en En Sabah Nur, el antiguo mutante que regresa con fuerza como la principal adversaria de los nuevos episodios.

Tras los sucesos de la primera temporada, los X-Men quedan atrapados en diferentes momentos del tiempo. Xavier ( Ross Marquand ), Magneto ( Matthew Waterston ), Rogue ( Lenore Zann ), Nightcrawler ( Adrian Hough ) y Bestia ( George Buza ) fueron transportados a Egipto en el año 3000 a. C., al comienzo del reinado de Apocalipsis. Jean Grey ( Jennifer Hale ) y Cíclope ( Ray Chase ) fueron enviados al futuro, al año 3960 d. C., donde tienen una gran reunión familiar con sus hijos.

Actualmente se desconoce el paradero de Storm ( Alison Sealy-Smith ), Wolverine ( Cal Dodd ) y Morph ( JP Karliak ), pero el tráiler de la segunda temporada nos ofrece atisbos de sus aventuras, incluyendo lo que podría ser una versión de la Fuerza Fénix del jinete del viento de Marvel, así como la transformación de Morph en Deadpool.

Ahora depende de Bishop (Isaac Robinson-Smith) y Forge (Gil Birmingham) traerlos de vuelta a todos antes de que Apocalipsis pueda atacar a los X-Men "en su momento más vulnerable": en la línea temporal de los años 90.

Tráiler de X-Men '97

Embed - X-Men '97 | Temporada 2 | Tráiler Oficial | Doblado

Eric y Julia Lewald, dos de los principales guionistas y productores de la serie original X-Men: The Animated Series, fueron productores consultores en la primera temporada de la secuela y ahora ostentan el título de productores ejecutivos junto con Houston para la segunda temporada de X-Men '97.

La segunda temporada de X-Men '97 llega a Disney+ el 1 de julio.