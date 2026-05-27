El dólar vuelve a subir y toca máximos de un mes, mientras el mercado monitorea las compras de reservas del BCRA

El mayorista alcanzó los $1.411 en una rueda de fuerte volumen operado y demanda sostenida de divisas. Mientras, el Banco Central acumula más de u$s9.100 millones comprados en 2026 y las reservas tocaron máximos desde 2019 tras el desembolso del FMI.

El dólar subió más de 1% en el mes de mayo y apunta a otra suba controlada mensual.

El dólar oficial volvió a subir el martes y alcanzó su valor más alto en un mes, en una jornada marcada por fuerte demanda privada de divisas y elevado volumen operado en el mercado mayorista.

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El tipo de cambio mayorista avanzó ocho pesos o 0,6%, hasta los $1.411, el nivel más alto desde el 27 de abril, pese a que el volumen negociado en el segmento contado alcanzó los u$s684,1 millones. La suba se produjo en un contexto donde el mercado continúa monitoreando la acumulación de reservas del Banco Central , la evolución del “súper peso” y el impacto que empieza a tener la apreciación cambiaria sobre distintos sectores de la economía.

En mayo, el dólar oficial acumula un incremento de 1,4%, aunque todavía muestra una caída cercana al 3% en lo que va de 2026. El techo superior de la banda cambiaria fijado por el Banco Central quedó este martes en $1.751,66, dejando al tipo de cambio oficial todavía 24% por debajo de ese límite.

“El dólar mayorista arranca la semana con un ligero reacomodamiento apenas por encima de los $1.400, dentro de un contexto de exceso de oferta donde el BCRA continúa avanzando con sostenidas compras”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber. En paralelo, el dólar minorista cerró a $1.430 en el Banco Nación, mientras que el blue avanzó hasta los $1.440, su valor más alto desde febrero.

El otro gran foco del mercado continúa siendo la dinámica de las reservas internacionales. Tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Argentina recibió un desembolso de u$s1.000 millones y las reservas brutas del Banco Central alcanzaron los u$s47.908 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019.

Con ese ingreso, las reservas crecieron u$s1.105 millones en la jornada y superaron incluso el máximo previo registrado durante la gestión de Javier Milei. Además del desembolso del FMI, el Banco Central continúa acelerando compras en el mercado cambiario.

El martes la autoridad monetaria sumó otros u$s112 millones y extendió a 94 ruedas consecutivas la racha positiva de adquisiciones. En mayo ya acumula compras por u$s1.947 millones y en lo que va de 2026 supera los u$s9.100 millones.

Sin embargo, el mercado sigue observando con atención el nivel de reservas netas, que todavía continúan en terreno negativo si se descuentan vencimientos y pasivos de corto plazo. Además, esta semana el Gobierno deberá afrontar el pago final del Bopreal Serie 3 por alrededor de u$s1.020 millones, lo que absorberá parte del alivio generado por el desembolso del FMI.

Aun así, en el mercado consideran que el actual nivel de acumulación de reservas fortalece significativamente la posición financiera del Gobierno de cara a 2027.

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El “súper peso” vuelve al centro del debate económico

Mientras el dólar permanece relativamente estable y las reservas siguen creciendo, el mercado comenzó a debatir nuevamente el nivel de apreciación del peso argentino. Según distintos informes privados, la moneda local alcanzó niveles de fortaleza que no se observaban desde 2017.

Un informe de LCG destacó que el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) acumuló una apreciación de 11,3% respecto de diciembre pasado, impulsado por la estabilidad nominal del dólar y una inflación que todavía se mantiene por encima del 2% mensual.

IOL también señaló que durante el primer semestre el dólar oficial perdió alrededor de 3,7% de valor nominal mientras la inflación acumulada superó el 13%, fortaleciendo al peso en términos reales.

En paralelo, consultoras como Delphos Investment sostienen que parte de la estabilidad cambiaria también se explica por intervenciones oficiales, absorción monetaria y políticas destinadas a sostener la demanda de pesos.