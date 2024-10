El precio de venta de los inmuebles en CABA subió 7,2% en 12 meses

Los precios de los inmuebles siguen al alza. El precio medio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires subió 0,3% en octubre y se ubica en u$s 2.321 , según datos de Zonaprop.

Un monoambiente tiene un precio medio de u$s 102.267, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s 122.963 y uno de tres ambientes en u$s 169.082.