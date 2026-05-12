Mercado inmobiliario del GBA: se frenó la suba de precios, qué pasó y cuánto cuestan las propiedades

Aunque los precios dejaron de subir en gran parte del conurbano, el sector mantiene demanda activa por crédito hipotecario y expectativas de recuperación.

Un departamento de tres ambientes en Temperley. El GBA mantiene dinamismo pero los valores no despegan

El mercado inmobiliario del Gran Buenos Aires (GBA) mostró en abril una desaceleración en los valores de compraventa. Según Zonaprop, el precio del metro cuadrado en GBA norte registró una suba de apenas 0,3%, mientras que GBA sur y GBA oeste quedaron sin cambios. El dato marcó un freno luego de varios meses de recuperación gradual y dejó una señal clara: el mercado todavía busca equilibrio tras años de caída y reacomodamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En paralelo, la inflación medida en dólares avanzó 13,6% en lo que va de 2026, muy por encima de la evolución de los precios inmobiliarios. Ese escenario mantuvo a las propiedades usadas todavía por debajo del costo de reposición y sostuvo el atractivo del ladrillo para quienes buscan cobertura patrimonial o renta.

De acuerdo con el relevamiento, GBA norte continuó como la zona más cara del conurbano, con un valor promedio de u$s2.390 por metro cuadrado. GBA sur se ubicó en u$s1.660 y GBA oeste en u$s1.576.

Aun con valores más estables, el mercado mostró señales de recuperación en las consultas y operaciones, especialmente en zonas residenciales consolidadas y barrios con buena conectividad.

Uno de los factores que empezó a mover nuevamente al mercado fue el regreso del crédito hipotecario. Las inmobiliarias consultadas coincidieron en que la normalización de tasas y cierta estabilidad cambiaria impulsaron la demanda luego de meses de parálisis.

Alejandro Javier Altamirano, de Altamirano Propiedades, señaló que el mercado residencial volvió a niveles de demanda previos a septiembre del año pasado. Explicó que la reaparición del financiamiento bancario generó un cambio importante en el ánimo comprador.

“Con la normalización de tasas empezó a reactivarse el crédito hipotecario, y ese es un motor clave para este mercado. Por otra parte, al ser un mercado dolarizado, la estabilidad cambiaria está ayudando mucho”, comentó.

Precios GBA 1 Fuente: Zonaprop

El corredor inmobiliario sostuvo además que muchos ahorristas volvieron a mirar al ladrillo como una inversión defensiva. “Hay un buen ánimo general: el que tiene dólares los quiere invertir. Si bien hoy existen alternativas más sofisticadas, el ladrillo sigue siendo una inversión de muy bajo riesgo”, indicó.

En GBA sur también detectaron un escenario similar. Leandro Gómez, de Gómez Propiedades, reconoció que desde fines de 2025 empezó una recuperación gradual en las consultas y operaciones, sobre todo en casas y barrios cerrados. “Tras un periodo de estancamiento, el mercado mostró señales de despertar, con un aumento en las consultas y operaciones, especialmente en el segmento de casas”, explicó.

Según Gómez, el fuerte aumento del costo de construcción modificó parte de la demanda: “La gente está cambiando la expectativa y se vuelca a un producto usado terminado”.

En GBA oeste, el panorama también mostró mayor actividad. Nehuén Gabriel Puebla, martillero de Puebla Inmobiliaria Parque Leloir, consideró que el acceso al crédito y el crecimiento urbano de zonas como Ituzaingó impulsaron el interés comprador. “Con líneas de crédito con tasas razonables, el asalariado puede acceder a su vivienda propia”, destacó.

Cuánto cuesta comprar en cada zona

Las diferencias de precios entre las distintas regiones del GBA continúan muy marcadas. En GBA norte se concentran los valores más elevados del mercado bonaerense.

Según Zonaprop, un departamento de dos ambientes cuesta en promedio 117.731 dólares y uno de tres ambientes alcanza los 178.196 dólares.

Dentro de esa zona, La Lucila, en Vicente López lideró el ranking de barrios más caros con un valor promedio de u$s3.912 dólares por metro cuadrado. En el otro extremo apareció Barrio Infico, con u$sd921 por metro cuadrado.

Altamirano sostuvo que los precios en Villa Ballester y San Martín mostraron estabilidad durante los últimos meses, aunque ya se percibieron algunas subas frente al año pasado.

Villa Ballester Propiedades Avenida Argentina esquina intendente Witcomb, en Villa Ballester, en el GBA norte, el más cotizado del conurbano Altamirano Propiedades

“Hoy no se consigue un dos ambientes céntrico en menos de u$s90.000, cuando a principios del año pasado rondaban los u$s80.000”, detalló. También explicó que las propiedades premium volvieron a captar interés luego de años complicados. “Repuntó la demanda de casas importantes, que venían muy golpeadas”, afirmó.

En zonas residenciales de Ballester, una casa se mueve actualmente entre u$s200.000 y u$s250.000, aunque existen operaciones de mucho mayor valor en segmentos altos.

GBA sur mostró precios más moderados. Allí, un departamento de dos ambientes ronda los u$s85.356 y uno de tres ambientes llega a u$s116.950.

En el análisis barrial, Tristán Suárez apareció como el punto más caro del sur del conurbano con un valor promedio de u$s2.929 por metro cuadrado. Don Orione figuró como el más accesible con u$s602 por metro cuadrado.

Gómez precisó que en Lanús y Avellaneda un monoambiente promedia u$s80.000, mientras que un dos ambientes ronda los u$s130.000.

Un tres ambientes con cochera se mueve cerca de u$s250.000 y un cuatro ambientes con dos cocheras llega a u$s350.000. En el caso de las casas, las unidades de tres ambientes parten desde u$s220.000 y las de cuatro ambientes alcanzan en promedio los u$s400.000.

En GBA oeste se ubicó la oferta más accesible del conurbano. Un dos ambientes cuesta en promedio u$s79.857 y uno de tres ambientes alcanza los u$s112.736.

Villa Udaondo lideró los valores de la zona con u$s2.672 por metro cuadrado, mientras que Parque San Martín presentó la oferta más económica con u$s797.

Puebla explicó que la demanda actual resulta muy diversa. “Mientras una familia busca casas con parque y pileta, una persona sola o una pareja sin hijos prefiere departamentos chicos con amenities”, describió.

Lanus Este Propiedades Lanús Este, una de las zonas más cotizadas de este partido del GBA sur

En Ituzaingó, una casa puede encontrarse desde u$s80.000 según ubicación y estado de conservación. Los departamentos pequeños parten desde los u$s50.000.

Los precios frenan el efecto alcista

Aunque el mercado mostró mayor movimiento, los especialistas coincidieron en que los precios todavía avanzan de forma moderada y selectiva.

En GBA norte, Altamirano consideró que el escenario podría cambiar si se mantiene la estabilidad cambiaria y aparecen más bancos con líneas hipotecarias. “Todavía hay mucha oferta por absorber, pero ya tenemos más ventas que captaciones. Si la tendencia continúa, la conclusión inevitable es una suba de precios”, analizó.

También recordó que muchas propiedades usadas todavía cotizan por debajo del costo de reposición. Ese dato, según explicó, funciona como un piso para futuras correcciones.

En GBA sur, Gómez señaló que ya aparecieron leves aumentos en torres nuevas de Lanús y Lomas de Zamora, aunque aclaró que el mercado todavía mantiene prudencia. “Entiendo que estará en alza en el comienzo del segundo semestre con un dólar que probablemente se mueva”, proyectó.

El especialista vinculó además el freno parcial de los valores con el fuerte aumento del costo de construcción registrado durante los últimos meses.

En el oeste del conurbano, Puebla sostuvo que el mercado todavía crece a un ritmo moderado pese a las expectativas positivas que existían para este año: “los factores macroeconómicos hacen que el mercado siga creciendo pero de manera moderada”.

Aun así, destacó el desarrollo urbano que registran zonas como Ituzaingó y Parque Leloir, donde continúan nuevos emprendimientos y proyectos residenciales.

Un mercado que todavía busca equilibrio

El mercado inmobiliario del GBA atraviesa una etapa de transición. Luego de varios años de caída de precios y retracción de operaciones, el regreso del crédito hipotecario, cierta estabilidad cambiaria y mejores expectativas económicas empezaron a reactivar la demanda.

Parque Leloir Propiedades Parque Leloir en el partido de Ituzaingó en la zona oeste del conurbano, un área en expansión

Sin embargo, la suba de valores todavía luce contenida. La gran oferta disponible, sumada al deterioro previo del mercado y al aumento de costos para edificar, impide por ahora una recuperación más acelerada.

Los especialistas consultados coincidieron en que el comportamiento del dólar, el avance del crédito y la estabilidad macroeconómica serán determinantes para definir el próximo movimiento de los precios.

Puebla concluyó: “El barrio de Ituzaingó es una zona muy pujante donde se pueden ver muchos desarrollos y crecimiento urbanístico con precios de oportunidad”.