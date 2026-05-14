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14 de mayo 2026 - 20:53

El Banco Ciudad remata departamentos y terrenos en CABA con bases desde u$s28.000

La subasta incluye cinco propiedades ubicadas en Caballito, Palermo, Mataderos, Constitución y Recoleta. Se realizará de manera online el 5 de junio.

Las propiedades que saldrán a remate incluyen departamentos y terrenos ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con precios base desde u$s28.111.

Las propiedades que saldrán a remate incluyen departamentos y terrenos ubicados en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con precios base desde u$s28.111.

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El Banco Ciudad anunció una nueva subasta de inmuebles provenientes de herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá departamentos y terrenos urbanos con construcción en distintos barrios porteños. El remate se realizará el próximo 5 de junio desde las 10, bajo modalidad online.

Entre las propiedades disponibles figuran unidades de uno y tres ambientes, además de lotes urbanos, ubicados en Caballito, Palermo, Mataderos, Constitución y Recoleta. En total serán cinco inmuebles ofrecidos a través de la plataforma de subastas digitales del banco.

Informate más

La propiedad con el precio base más bajo es un monoambiente situado sobre la calle Rojas al 300, en Caballito, con una base de u$s28.111. En el otro extremo aparece un terreno con construcción ubicado sobre Avenida Entre Ríos al 1800, en Constitución, cuyo valor inicial asciende a u$s435.144.

Las subastas de inmuebles con herencias vacantes son realizadas por el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General porteña. Este tipo de remates suele incluir departamentos, PH, casas, oficinas, locales, terrenos y cocheras, entre otras propiedades.

Desde la entidad destacaron que el sistema se realiza de manera completamente digital, lo que permite ampliar la participación de interesados de todo el país. Además, remarcaron que estos remates suelen generar fuerte interés tanto entre quienes buscan vivienda como entre inversores y desarrolladores.

Los fondos obtenidos por las ventas son destinados al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires, según establece la normativa vigente.

El catálogo completo de propiedades puede consultarse en Subastas Banco Ciudad. Para participar, los interesados deberán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate y realizar un depósito en garantía equivalente a un porcentaje del valor base del inmueble elegido. Ese monto se reintegra en caso de no efectuar ofertas o no resultar adjudicatario.

DETALLE DE LAS PROPIEDADES EN SUBASTA EL 05/06:

ROJAS 335/41, PISO 7° DTO. A – CABALLITO

MONOAMBIENTE

• Superficie: 21,56 m²

• Base: U$S 28.111.-

• Depósito en garantía: U$S 843.-

• Hora de remate: 10hs

JERÓNIMO SALGUERO 1709/11 – PALERMO

TERRENO URBANO CON CONSTRUCCIÓN DESARROLLADA EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO

• Superficie terreno: 115,60 m²

• Base: U$S 383.258.-

• Depósito en garantía: U$S 11.497.-

• Hora de remate: 10.45hs

LARRAZÁBAL 1335/39, PISO 8° DTO. A – MATADEROS

MONOAMBIENTE

• Superficie: 33,49 m²

• Base: U$S 30.256.-

• Depósito en garantía: U$S 907.-

• Hora de remate: 11.30hs

ENTRE RÍOS 1824/28 – CONSTITUCIÓN

TERRENO URBANO CON CONSTRUCCIÓN

• Superficie terreno: 342,60 m²

• Base: U$S 435.144.-

• Depósito en garantía: U$S 13.054.-

• Hora de remate: 12.15hs

ARENALES 2546 – RECOLETA

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

• Superficie: 83,17 m²

• Base: U$S 115.107.-

• Depósito en garantía: U$S 3.453.-

• Hora de remate: 13hs

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