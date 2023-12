Reservas: el déficit de servicios aumentó a u$s753 millones en octubre

Por su parte, los ingresos brutos por viajes y pasajes totalizaron 137 millones de dólares, aumentando un 177% respecto del mismo mes del año anterior. “Dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630 del 3 de noviembre de 2022, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes”, explica el BCRA presidido por Miguel Pesce.