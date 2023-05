Reservas: sigue el drenaje de divisas por el canal de servicios

Con relación al tema viajes y pasajes, el BCRA destacó que en marzo, los ingresos brutos por ambos conceptos totalizaron u$s159 millones lo que implica un aumento del 261% interanual y explicó que “dicho incremento se produjo en el marco de lo establecido por la Comunicación “A” 7630 del BCRA de noviembre pasado, donde, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes”. Vale recordar que esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes. Por otra parte, los egresos brutos por viajes totalizaron u$s623 millones, mostrando un aumento del 6% mensual y del 11% interanual.

Los otros conceptos que juegan en la cuenta de servicios dan cuenta que las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de u$s432 millones en marzo, principalmente por pagos netos de “Intereses” por u$s409 millones. Dentro de las cancelaciones brutas de intereses, u$s292 millones fueron realizadas por el “Gobierno General y BCRA”, de los cuales u$s235 millones corresponden a cancelaciones de intereses con organismos internacionales (excluyendo al FMI), mientras que el sector privado totalizó pagos por u$s169 millones. Asimismo, se registraron transferencias de utilidades y dividendos al exterior por u$s27 millones. Por último, las operaciones por ingreso secundario mostraron un resultado superavitario de u$s25 millones.