Ridley Scott vuelve a las guerras napoleónicas

Después Ridley Scott hizo “Alien”, “Blade Runner” y decenas de otros trabajos, casi todos de alto costo, gran despliegue, calidad formal y éxito mundial, pero ninguno tan hermoso como aquel de sus comienzos. Ahora, con todo el oficio y el dinero a su disposición, Scott vuelve a las guerras napoleónicas, encara una biografía del propio Bonaparte, y pierde. La suya no es una película del todo mala porque tiene equipos técnicos de primera línea. Salvo la música, inoportuna y de arreglos molestos, la fotografía de Dariusz Wolski, la dirección de arte, los dobles de riesgo, todo luce impecable. Pero el conjunto carece de nervio, es solo una sucesión de episodios ilustrando partes de una vida, y no vale decir que ésta, de 158 minutos, es una versión parcial, y que dentro de poco se verá la versión completa, de cuatro horas, que quería el director. Si no nos apasionamos por la de 158 minutos, ¿quién desespera por ver la de 240?