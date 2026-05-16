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16 de mayo 2026 - 09:17

Mínima de 12 grados y vuelta de las lluvias al AMBA: cómo estará el clima el fin de semana

El AMBA encara una mañana con mínima de 12 grados tras una semana de bajas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó la llegada de vientos y nieve para el centro y sur del país.

El AMBA enfrenta una mínima de 12 grados para este sábado.

El AMBA enfrenta una mínima de 12 grados para este sábado.

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El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una mañana de sábado gélida con mínima de 12 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé nevadas y vientos para ocho provincias y las Islas Malvinas.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El SMN indicó marcas entre los 12 y 17 grados para este sábado, a la espera de lluvias aisladas por la tarde y lloviznas a la noche. El domingo se espera que las lluvias leves continúen por la mañana mientras los registros llevarán la mínima a 7 y la máxima a 15.

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De cara al comienzo de la semana, se esperan máximas de hasta 17 grados y mínimas en 5 con un marcado descenso que se mantendrá hasta el viernes de la semana próxima.

Nieves y viento para el resto del país: las provincias afectadas

El organismo indicó nevadas para Mendoza, San Juan, una pequeña porción de San Luis y Córdoba, con valores de acumulación entre 10 y 30 centímetros.

A su vez, se esperan vientos en esas provincias junto a La Rioja, Catamarca, Tierra del Fuego, Santa Cruz e Islas Malvinas, con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

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