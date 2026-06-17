Robotaxis: alianza global entre automotrices, IA y plataformas para acelerar el cambio

Stellantis, Wayve y Uber unieron fuerzas para desarrollar y desplegar servicios de transporte autónomo en múltiples ciudades del mundo, en un mercado cada vez más competitivo.

El desarrollo de la movilidad autónoma dio un nuevo paso a nivel global. El fabricante de autos Stellantis , la start-up británica de inteligencia artificial Wayve y la plataforma de transporte Uber anunciaron una alianza estratégica para crear e implementar servicios de robotaxis .

El acuerdo combina capacidades clave de cada compañía: por un lado, Stellantis se encargará de fabricar los vehículos adaptados , mientras que Wayve aportará su software de conducción autónoma basado en inteligencia artificial , y Uber integrará estos desarrollos en su red global de movilidad .

"Esta alianza reúne a tres líderes, cada uno con sus propias fortalezas", afirmó Kaity Fischer, responsable de operaciones de Wayve, al destacar la sinergia entre la industria automotriz, la tecnología y las plataformas digitales.

El objetivo conjunto es avanzar en la integración, validación y despliegue de vehículos autónomos , con la meta de ofrecer servicios seguros en ciudades de Europa, América del Norte y otros mercados estratégicos.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte competencia internacional. Las empresas involucradas ya vienen trabajando en proyectos similares: Stellantis y Wayve habían anticipado en mayo su intención de escalar soluciones de conducción automatizada supervisada , mientras que Wayve y Uber ya desarrollan pruebas en ciudades como Londres, Tokio y otros centros urbanos.

robotaxi El objetivo conjunto es avanzar en la integración, validación y despliegue de vehículos autónomos, con la meta de ofrecer servicios seguros en ciudades de Europa, América del Norte y otros mercados estratégicos.

De hecho, ambas compañías planean abrir al público su servicio de robotaxis en la capital británica durante el verano boreal. Wayve, que prueba sus vehículos desde 2018, asegura haber extendido sus ensayos a más de 500 ciudades.

En paralelo, otros actores aceleran su presencia. El gigante tecnológico chino Baidu, en alianza con la plataforma Lyft, prepara el desembarco de sus robotaxis en Londres. A su vez, Waymo —filial de Alphabet— ya opera unos 3.000 vehículos autónomos en más de 11 ciudades de Estados Unidos, mientras que Apollo, basado en tecnología de Baidu, tiene presencia en 27 ciudades chinas y en mercados como Abu Dabi y Dubái.

Las proyecciones reflejan el potencial del sector. La Agencia Internacional de Energía estima que para 2035 habrá entre 700.000 y 3 millones de robotaxis en circulación en hasta 80 grandes ciudades. Consultoras privadas elevan aún más las cifras: BCG proyecta 3 millones de unidades, mientras que Goldman Sachs habla de hasta 6 millones de vehículos y un mercado valuado en 415.000 millones de dólares.

En este escenario, la alianza entre Stellantis, Wayve y Uber busca posicionarse como un actor relevante en una industria que promete transformar el transporte urbano en la próxima década.