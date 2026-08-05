Ceuta reclama el traslado de menores migrantes a la península en medio de la crisis humanitaria + Agregar ámbito en









Tras la llegada masiva desde Marruecos, las autoridades locales advierten sobre la falta de capacidad para atender a los jóvenes que permanecen en el territorio y buscan una solución ante la saturación de los centros.

Ceuta pide trasladar a la península a menores no acompañados ante la saturación de recursos.

El Gobierno de Ceuta solicitó el traslado a la España peninsular de cientos de menores migrantes no acompañados que permanecen en el territorio tras la llegada masiva de personas desde Marruecos. Las autoridades locales aseguran que, aunque la mayoría de los migrantes que cruzaron durante la última oleada ya regresaron al país vecino, todavía continúan allí alrededor de 1.100 menores que no pueden ser expulsados de manera inmediata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La situación generó una fuerte presión sobre el sistema de acogida de la ciudad autónoma. Parte de los jóvenes permanecen en espacios adaptados de emergencia, como depósitos o instalaciones provisionales, mientras que otros se encuentran en la vía pública debido a la falta de plazas disponibles en los centros habilitados.

La llegada de menores migrantes impulsa a Ceuta a reclamar una redistribución territorial. España debate cómo responder al aumento de menores migrantes tras la emergencia en Ceuta La crisis se produjo luego de que unas 72.000 personas llegaran a la zona fronteriza en apenas una semana, un episodio que dejó cerca de 75 fallecidos y volvió a poner en alerta a la Unión Europea por la magnitud del movimiento migratorio. El hecho también reabrió el debate sobre la gestión de las llegadas irregulares y la distribución de responsabilidades entre los distintos territorios españoles.

En este contexto, crecieron las diferencias políticas entre el Partido Popular y Vox, que gobiernan en conjunto varias comunidades autónomas, respecto a la obligación de recibir y atender a menores migrantes cuando una región enfrenta una emergencia. El líder de Vox sostuvo que “ni un solo euro” de fondos españoles debería destinarse a estos jóvenes.

Los especialistas señalan que, incluso si otras comunidades aceptan recibirlos, el proceso de traslado requiere tiempo. Cada caso debe ser evaluado de forma individual mediante entrevistas, informes y gestiones con los países de origen para determinar si corresponde una reunificación familiar o alguna otra alternativa.

Ante la falta de recursos, el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamó apoyo al resto del país y expresó en declaraciones a RTVE: “Estamos pidiendo auxilio, socorro y solidaridad”. Además, advirtió que “es una situación absolutamente insostenible”.

Temas Ceuta

Migrantes

España