La industria de los robots humanoides, el nuevo frente de la guerra comercial entre EEUU y China

Tras la prohibición de la importación de robots en EEUU, análisis sugieren que la medida podría responder a un nuevo capítulo contra el gigante asiático. Las autoridades estadounidenses alegan que estos robots pueden recopilar datos y presentar riesgos para sus infraestructuras críticas.

Luego de que EEUU prohibiera la importación de robots humanoides producidos en China , su Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) justificó la decisión por los "riesgos inaceptables" que estos dispositivos plantean para la seguridad nacional. Al respecto, análisis sugieren que la medida podría ser un "un golpe directo" para el país oriental.

La FCC señaló que los robots "recopilan datos que podrían ser aprovechados por actores maliciosos para vigilar a ciudadanos estadounidenses, mejorar las capacidades de servicios de inteligencia extranjeros o tomar el control remoto de los robots". En esa línea, la medida es considerada como un golpe dirigido directamente al gigante asiático, que el año pasado representó el 85% de los despliegues de robots humanoides, según el banco británico Barclays.

Las autoridades estadounidenses advierten de que los robots humanoides y cuadrúpedos chinos pueden recopilar datos personales y de ubicación , ser controlados de forma remota y representar riesgos para sus infraestructuras críticas.

Las preocupaciones se centran en el posible uso dual de estos robots (tanto con fines civiles como militares). Al respecto, la firma Unitree Robotics , uno de los principales fabricantes chinos de robots, figura en la lista del Pentágono de empresas con vínculos con el Ejército chino, a la par de que sus robots fueron utilizados en ejercicios militares. Investigadores también demostraron que los robots de la compañía china presentan vulnerabilidades de seguridad que permiten a un atacante tomar el control mediante un comando de voz y utilizar después un robot para controlar a otros.

Washington también teme que una gran cantidad de robots chinos de bajo costo pueda alimentar con datos del mundo real a sistemas chinos de inteligencia artificial (IA), que están acortando rápidamente la distancia con sus competidores estadounidenses. Sin embargo, la amenaza sigue siendo en gran medida teórica, ya que la mayoría de los robots humanoides comerciales aún se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

China rechazó las acusaciones e insiste en que Washington utiliza la seguridad nacional como pretexto para aplicar medidas proteccionistas y frenar la tecnología china. La administración Trump no ocultó su deseo de apoyar a la industria robótica nacional, que, a su vez, respalda el despliegue de IA en EEUU, un sector valorado en casi un billón de dólares.

Según observadores de dicha industria, el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere garantizar que compañías como Figure AI, Tesla Optimus y Agility Robotics estén protegidas frente a los fabricantes chinos de gran volumen.

EEUU prohibió la importación de robots humanoides fabricados en China

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos anunció este martes la prohibición de importar robots humanoides fabricados en el extranjero, en una medida dirigida principalmente contra China. El organismo justificó la decisión al sostener que este tipo de tecnologías representa un riesgo para la seguridad nacional y la ciberseguridad del país.

La resolución también alcanza a los robots cuadrúpedos - conocidos popularmente como "perros robot" - y a inversores de potencia de fabricación extranjera. Según explicó la FCC, estos equipos generan vulnerabilidades en la cadena de suministro estadounidense y podrían convertirse en una amenaza para la infraestructura crítica del país. En ese sentido, el presidente del organismo, Brendan Carr, afirmó que la medida busca "proteger las cadenas de suministro críticas de EEUU".

La decisión suma un nuevo capítulo a la disputa tecnológica entre Washington y Pekín. En los últimos meses, Estados Unidos ya había restringido la importación de drones fabricados en China y también evalúa imponer límites a modelos chinos de inteligencia artificial de código abierto, en momentos en que las compañías del gigante asiático ganan protagonismo en ese sector.