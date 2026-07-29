EEUU prohibió la importación de robots humanoides fabricados en China

El gobierno de Donald Trump aumenta las restricciones a los desarrollos tecnológicos del gigante asiático. Por su parte, la administración de Xi Jinping criticó la amplitud y el uso político del concepto "seguridad nacional".

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos anunció este martes la prohibición de importar robots humanoides fabricados en el extranjero, en una medida dirigida principalmente contra China . El organismo justificó la decisión al sostener que este tipo de tecnologías representa un riesgo para la seguridad nacional y la ciberseguridad del país.

La resolución también alcanza a los robots cuadrúpedos - conocidos popularmente como "perros robot" - y a inversores de potencia de fabricación extranjera. Según explicó la FCC, estos equipos generan vulnerabilidades en la cadena de suministro estadounidense y podrían convertirse en una amenaza para la infraestructura crítica del país. En ese sentido, el presidente del organismo, Brendan Carr, afirmó que la medida busca "proteger las cadenas de suministro críticas de EE.UU.".

La decisión suma un nuevo capítulo a la disputa tecnológica entre Washington y Pekín. En los últimos meses, Estados Unidos ya había restringido la importación de drones fabricados en China y también evalúa imponer límites a modelos chinos de inteligencia artificial de código abierto, en momentos en que las compañías del gigante asiático ganan protagonismo en ese sector.

La prohibición llega en un momento en que China consolida su liderazgo en la industria. De acuerdo con estimaciones de Barclays, el país concentró el 85% de los despliegues de robots humanoides a nivel mundial durante el último año. Por su parte, las proyecciones de Morgan Stanley apuntan además a que el mercado chino de robots humanoides podría alcanzar los u$s15.000 millones hacia 2030.

Los datos de la consultora tecnológica Omdia reflejan esa ventaj a. De los cerca de 15.000 robots humanoides vendidos en el mundo durante 2025 , las compañías chinas Unitree y Agibot comercializaron más de 5.000 unidades cada una , mientras que empresas estadounidenses como Tesla y Figure AI apenas colocaron unos pocos cientos o menos.

Según Omdia, además de consolidar su posición en Asia, China apunta a expandir la presencia de sus robots avanzados en Europa, considerada uno de sus principales mercados estratégicos.

El endurecimiento de las restricciones estadounidenses también amenaza con impactar en proyectos conjuntos entre empresas de ambos países. Uno de los ejemplos más recientes involucra a Nvidia, que en junio presentó un diseño de referencia para robots humanoides basado en el chasis desarrollado por la firma china Unitree.

Precisamente, Unitree fue incorporada recientemente por el Pentágono a la lista de compañías que, según Estados Unidos, mantienen vínculos con el Ejército chino o colaboran con él. Beijing rechazó esa acusación y aseguró que "se opone firmemente" a esa decisión.

La respuesta de China

El gobierno chino respondió a la decisión de Estados Unidos de prohibir la importación de robots humanoides fabricados en el extranjero y acusó a Washington de utilizar de forma excesiva el argumento de la seguridad nacional para perjudicar a las empresas del país asiático.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, cuestionó este miércoles la medida durante una conferencia de prensa en Beijing, al ser consultada sobre la resolución adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC): "China se opone firmemente al uso exagerado del concepto de seguridad nacional por parte de Estados Unidos y a su persecución contra las empresas chinas", afirmó la funcionaria.

Mao también sostuvo que el proteccionismo no fortalecerá la competitividad de Estados Unidos y advirtió que la decisión terminará afectando tanto a las compañías como a los consumidores estadounidenses. Además, aseguró que China "seguirá haciendo lo que sea necesario para defender firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas".