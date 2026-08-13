Roger Federer perdió millones en un día y salió del exclusivo club de los deportistas multimillonarios

La caída de las acciones de On Holding redujo su fortuna a u$s952,4 millones, por debajo del umbral de los u$s1.000 millones.

Roger Federer construyó gran parte de su patrimonio mediante una combinación de premios deportivos, contratos publicitarios e inversiones empresariales.

Roger Federer sufrió un fuerte golpe financiero luego de que las acciones de On Holding se desplomaran un 19% en la Bolsa de Nueva York. La caída redujo el patrimonio del extenista suizo a u$s952,4 millones , según Forbes, y lo dejó temporalmente fuera del exclusivo grupo de deportistas que superaron los u$s1.000 millones.

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El retroceso se produjo después de que On Holding presentara resultados que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street . La compañía informó ventas netas por 850,4 millones de francos suizos, unos u$s1.040 millones , durante el segundo trimestre del año.

Aunque la cifra representó un crecimiento del 13% interanual , estuvo por debajo de los 878,4 millones de francos suizos, aproximadamente u$s1.080 millones, que esperaban los analistas. La reacción de los inversores fue inmediata y las acciones de la compañía perdieron 19% de su valor .

El resultado bursátil tuvo un impacto directo sobre Federer debido a su participación en la firma suiza. El exnúmero uno del mundo ingresó como copropietario en 2019 y participó en el desarrollo de la línea de calzado urbano “The Roger” .

A pesar de la caída en el mercado, los números de la empresa mostraron algunos indicadores positivos. On Holding obtuvo un beneficio neto de 105 millones de francos suizos , equivalentes a u$s129,4 millones, frente a una pérdida de 40,9 millones de francos, unos u$s50,4 millones, durante el mismo período del año anterior.

La participación del extenista en On Holding fue clave para que alcanzara la categoría de multimillonario en 2025.

Además, el margen de beneficio bruto llegó al 65,4%, por encima del 61,5% registrado un año antes. A partir de estos resultados, la compañía elevó su previsión anual para este indicador al 65%.

Cómo construyó Federer su fortuna

La riqueza del extenista no proviene únicamente de sus éxitos dentro de las canchas. Durante sus 24 años en el circuito ATP, Federer obtuvo unos u$s131 millones en premios y conquistó 20 títulos de Grand Slam.

Su actividad comercial también tuvo un peso importante. Entre sus acuerdos más destacados se encuentra un contrato de diez años con Uniqlo por u$s300 millones, además de asociaciones con Rolex, Mercedes-Benz, Lindt y NetJets.

En el caso de On Holding, las estimaciones de Forbes indican que Federer posee aproximadamente el 2,5% de las acciones de la compañía, distribuidas entre títulos de clase A y clase B. Esa participación fue suficiente para que en 2025 alcanzara la categoría de multimillonario.

La empresa, mientras tanto, mantiene planes de expansión hacia nuevos mercados, especialmente en Asia, y cuenta entre sus figuras vinculadas al tenis con Iga Swiatek y Ben Shelton. Fuentes especializadas sostienen que no existen señales de un problema estructural en las finanzas de la compañía.

Federer comparte el exclusivo grupo de deportistas multimillonarios con figuras como Michael Jordan, LeBron James y Tiger Woods.

Una salida que podría ser temporal

La caída bursátil también provocó que Federer abandonara, al menos por ahora, una lista exclusiva que reúne a algunos de los deportistas más ricos de la historia.

Entre ellos aparecen Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James y Junior Bridgeman, todos vinculados a la NBA, además del golfista Tiger Woods y el empresario rumano Ion Tiriac.

Analistas citados por Forbes y Yahoo Sports consideran que la salida de Federer del grupo responde principalmente a una situación coyuntural del mercado. Si el precio de las acciones de On Holding logra recuperarse durante los próximos meses, el patrimonio del extenista podría volver a superar el umbral de los u$s1.000 millones.

Por ahora, el suizo dejó de integrar ese selecto grupo por una caída bursátil de una de las compañías en las que tiene participación, aunque su patrimonio continúa cerca de la cifra que marca la frontera de los multimillonarios.