Un oasis en Egipto tuvo momias, sarcófagos y otros tesoros ocultos por miles de años + Agregar ámbito en









Las excavaciones revelaron un recinto funerario con un sarcófago cilíndrico de terracota, hallado en fragmentos. Su cubierta conserva el relieve de un rostro humano con facciones bien definidas.

El increíble hallazgo de momias y estatuas votivas que asombra a la arqueología en Egipto.

Una excavación en el sitio de Sheikh Subi, en el oasis de Bahariya, Egipto, permitió encontra r tres tumbas colectivas y distintos objetos funerarios. Entre los hallazgos se destacan cinco momias con sus respectivos sarcófagos, recipientes de cerámica, placas votivas y pequeñas figuras de terracota.

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La primera sepultura fue excavada directamente en la piedra arenisca y habría pertenecido a una misma familia de cinco integrantes. En su interior había un pozo cuadrado de unos tres metros de profundidad que conducía hasta un sarcófago de piedra caliza. Allí se encontraba una momia cubierta con vendas de lino.

Una segunda estructura, de mayores dimensiones y planta rectangular, habría sido utilizada para los otros cuatro integrantes del grupo familiar. En ella fueron encontrados cuatro sarcófagos de piedra caliza, cada uno con una momia también envuelta en lino. Por sus características, los investigadores consideran que podría corresponder al período romano.

La tercera sepultura presenta un diseño diferente, con un pozo rectangular. Los arqueólogos creen que habría servido como espacio temporal durante el proceso de entierro, antes de trasladar el cuerpo a una de las cámaras funerarias.

Uno de los descubrimientos más llamativos fue una cámara lateral que albergaba un sarcófago cilíndrico de terracota, actualmente fragmentado. La pieza conserva en su tapa la representación de un rostro humano, cuyos rasgos todavía pueden distinguirse con claridad.

Los trabajos también permitieron recuperar numerosos objetos que acompañaban los enterramientos. Entre ellos había recipientes de cerámica, pequeñas botellas y platos de diferentes tamaños y formas. Además, los investigadores encontraron placas votivas hechas de piedra caliza y arenisca. El conjunto se completa con pequeñas estatuillas de terracota utilizadas como ofrendas. Algunas representan figuras maternas, mientras que otras tienen formas de animales estilizados. El hallazgo amplía el conocimiento sobre las prácticas funerarias del antiguo Egipto El sitio de Sheikh Subi integra una antigua necrópolis vinculada con gobernantes y sacerdotes del oasis de Bahariya durante el Período Tardío de Egipto. La zona ya había sido escenario de otros hallazgos relevantes, como el templo de Bawiti, construido durante la XXVI dinastía por Djed Khonsu-Iuf-Ankh, gobernador del oasis, en honor al rey Ahmose II. Los nuevos descubrimientos aportan información sobre las prácticas funerarias y la vida de las comunidades que habitaron esta región del desierto egipcio durante distintos períodos de su historia.

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