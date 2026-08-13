Avanzar o replegarse: el dilema de las señales al que se enfrentan los inversores en Wall Street.

Por un lado, Bank of America advierte sobre euforia del mercado, alcanzando máximos de 5 años en su índice Bull & Bear. Mientras que por el otro, una tendencia con más de cien años de vigencia anticipa el inicio de una etapa marcadamente alcista.

Ciclo histórico: Un patrón de 106 años sugiere una tendencia alcista post-30 de octubre, con un 90% de alzas históricas.

Wall Street se aproxima a una dicotomía técnica donde los antecedentes históricos y la coyuntura actual arrojan lecturas contrapuestas. Por un lado, una tendencia con más de cien años de vigencia anticipa el inicio de una etapa marcadamente alcista para la renta variable. Por el otro, desde Bank of America advierten sobre un nivel de entusiasmo en el mercado que suele operar como una clásica señal de salida o venta.

El dilema del inversor: ¿comprar por historia o refugiarse ante la euforia? Las dos señales tienen argumentos detrás, pero también importantes matices.

Jay Kaeppel, estratega técnico de SentimenTrader, que estudió el comportamiento de la bolsa de EEUU durante los últimos 106 años y ha identificado un peculiar ciclo de siete años.

Según explica el analista, cada ciclo puede dividirse en dos periodos de tres años y medio que, a su vez, contienen fases de 18 meses calificadas como "favorables" y "desfavorables". La siguiente ventana favorable comenzará el próximo 30 de octubre.

Jay Kaeppel estudió el comportamiento de la bolsa de EEUU durante los últimos 106 años y ha identificado un peculiar ciclo de siete años.

Y las estadísticas son llamativas. De los 30 periodos favorables analizados, Wall Street terminó al alza en 27, el 90% de las ocasiones . La rentabilidad media alcanzó el 26,8%, mientras que la mediana fue incluso superior, del 29,1%.

Además, 19 de esos periodos terminaron con ganancias iguales o superiores al 20%, mientras que solo tres concluyeron en negativo. "Más de 100 años de historia sugieren que las probabilidades de un mercado alcista mejorarán después del 30 de octubre de este año", indica Kaeppel.

Avanzar o replegarse: el dilema de las señales al que se enfrentan los inversores en Wall Street. Imagen: Freepik

La distancia frente a las etapas desfavorables es notable. Aunque en ellas la renta variable subió en el 69% de los casos con un retorno medio del 4,9%, el riesgo fue muy superior: el peor desplome rozó el 69,5%, en comparación con la caída máxima del 26% registrada en las fases de mayor optimismo.

El calendario tiene sus errores

Convertir esas estadísticas en una predicción sería ir demasiado lejos. El propio Kaeppel señala que ha tenido dificultades para encontrar una explicación que justifique por qué este ciclo de siete años ha funcionado históricamente tan bien.

De todas formas, la coyuntura reciente dejó al descubierto los límites del modelo teórico. Aunque la fase "desfavorable" en curso se puso en marcha el 13 de febrero de 2025, el S&P 500 desafió los pronósticos al dispararse más de un 26% en ese período, según datos de FactSet difundidos por MarketWatch.

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En consecuencia, esta pauta estadística se perfila como un insumo histórico de consulta antes que como una guía exacta. Tal como se enfatiza en el propio informe, la trayectoria previa de los mercados dista de ser una garantía o una predicción infalible sobre el futuro.

Bank of America enciende la señal contraria

Mientras las estadísticas benefician el sesgo alcista, emerge un contrapeso clave: según Bank of America, el entusiasmo del mercado llegó a máximos de casi cinco años. Para el banco, este exceso de confianza constituye un clásico indicador contrario que sugiere cautela.

Su indicador interno Bull & Bear ha escalado hasta 9,7 puntos, desde 9,4, su lectura más alta desde 2021. El avance está impulsado por fuertes entradas de dinero en bonos de alto rendimiento, el estrechamiento de los diferenciales del 'high yield' global y de los bonos Tier 1, y una mayor amplitud de las subidas bursátiles mundiales.

Bank of America advierte sobre euforia del mercado, alcanzando máximos de 5 años en su índice Bull & Bear. Imagen: Bloomberg

Todo se reduce a la lectura del termómetro del mercado: para Bank of America, superar los 8 puntos es señal de salida, mientras que caer de los 2 activa compras.

Frente a un contexto financiero que se vuelve más restrictivo por el alza del rinde de los bonos, el banco sugiere tomar distancia de la renta variable riesgosa y volcarse a posiciones defensivas (consumo masivo, REITs, small caps, biotecnología y dólar), dejando expuestos a los sectores bancario, industrial y de semiconductores.

¿A que señal conviene priorizar?

La contradicción es evidente: la pauta histórica incentiva el riesgo justo cuando el exceso de optimismo aconseja replegarse. Una métrica se respalda en 106 años de antecedentes; la otra refleja hasta qué punto el mercado ya compró la narrativa de que las subas van a continuar.

Además, el propio comportamiento del último año demuestra lo peligroso que resulta tratar cualquiera de estos indicadores como una regla automática. La fase que se suponía era "desfavorable" proporcionó una subida superior al 26%, mientras el actual mercado alcista impulsado por la IA se aproxima ya a su cuarto aniversario.

Wall Street enfrenta la disyuntiva de seguir la tendencia histórica o tomar precauciones ante el optimismo actual. NYSE

Aunque el 30 de octubre arranca la fase alcista prevista por el modelo de Kaeppel, otorgando un fuerte respaldo estadístico a los compradores, el panorama no carece de riesgos. La euforia acumulada en la City alcanzó un umbral crítico que Bank of America ya interpreta como una clara señal de salida.