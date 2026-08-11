El acuerdo millonario que va a firmar Kylian Mbappé con una inesperada marca tras romper su contrato con Nike

El delantero francés del Real Madrid romperá con la empresa estadounidense para firmar con otra que hará una gran entrada triunfal en el mundo del fútbol.

El vínculo de casi dos décadas entre Kylian Mbappe y Nike llegó a su fin. El francés acordaría un contrato multimillonario con una firma que quiere ingresar en el mundo del fútbol.

Kylian Mbappé se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los futbolistas más reclamados por las marcas y cada vez son más las que quieren patrocinar al delantero del Real Madrid.

Sin embargo, a partir de ahora el francés quiere hacer un cambio en su carrera deportiva y ha decidido romper con Nike , la marca que le proporcionaba los botines desde hace 19 años.

Ahora, el delantero del Real Madrid tendría prácticamente definido a su próximo patrocinador. La información indica que las negociaciones avanzan rápidamente con una marca "inesperada" que pretende irrumpir con fuerza al mercado del fútbol.

A pesar de varios cambios de club, Mbappé siempre se ha mantenido fiel, a su proveedor de equipaciones. Bajo contrato con Nike desde los ocho años, el delantero de la selección francesa ha recorrido un largo camino con la marca estadounidense, pero eso ya es historia. Oficialmente, su contrato finalizó el 31 de julio, y aunque se había hablado de una prórroga no parece probable que esto pueda suceder.

Por lo tanto, el francés no continuará su vínculo con Nike, pero aún está por verse quién será su nuevo proveedor de equipación. Lo que si se supo es que no se espera que sea una marca muy conocida en el sector como Adidas , Puma o Under Armour, y se prevé que el delantero del Real Madrid firme un contrato millonario.

Sin embargo, Nike cuenta con un derecho de igualación que le permite, durante los próximos seis meses, equiparar cualquier propuesta que reciba el futbolista.

"Las cosas avanzan rápidamente para que una marca inesperada se convierta en el proveedor de equipación de Kylian Mbappé. Se está ultimando el acuerdo... Un gran cambio. Una estrella del fútbol estará involucrada para que la marca pueda hacer una entrada triunfal en el mundo del fútbol con unas botas de alta gama... Kylian Mbappé sin duda se beneficiará de su propia marca y de una participación en la empresa", afima una fuente cercana al jugador.

El nuevo vínculo tendría una particularidad que va más allá del habitual contrato de patrocinio ya que Mbappé podría recibir una participación en la empresa, convirtiéndose también en uno de sus accionistas.

La compañía tendría entre sus planes desarrollar productos relacionados directamente con el fútbol, especialmente botines de alta gama, utilizando la imagen del atacante francés como uno de los principales argumentos para posicionarse internacionalmente.

Medios especializados sitúan el último acuerdo entre Nike y Mbappé en unos 17 millones de euros anuales.

Tras 19 años Kylian Mbappe rompió con Nike. Se vinculará a una marca que busca ingresar en el mundo del fútbol y firmaría un contrato millonario. @X.com

Esta más que posible ruptura de Nike con una de sus estrellas no es la primera que sufre en su historia. Una de las más conocidas fue la marcha de Roger Federer. El extenista, campeón de 20 Grand Slams, siempre vistió con la marca de Oregón y era una de sus principales figuras que incluso disponía de su propia línea dentro de la empresa.

En 2018, el suizo decidió dar un cambio inesperado porque se marchó a Uniqlo, pero mantuvo su calzado con Nike. Mientras que en 2019 rompió de forma definitiva y se alió con la marca On, desconocida en aquel entonces. Es más, adquirió una participación accionaria de la compañía para colaborar activamente en el diseño de productos, el desarrollo de su línea de tenis y las estrategias de marketing.

Algo similar ocurrió con Neymar Junior en 2017. El brasileño dio la sorpresa dejando la marca dde la pipa por Puma, cuando por aquel entonces la empresa alemana apenas tenía futbolistas en su nómina. La falta de acuerdo para la renovación del delantero provocó su fichaje por Puma tras quince años de relación.

Sin embargo, ha conseguido mantener a una de las estrellas emergentes de la National Basketball Association (NBA), Victor Wembanyama. El pívot de San Antonio Spurs fichó por Nike en 2022 y la marca estadounidense se ha movido rápido para mantener al francés. Aunque las cifras de su contrato no han trascendido, si se ha confirmado que contará con su propio diseño exclusivo de zapatillas, algo que solo tienen con Nike siete jugadores más de la NBA.

Pero Nike no es la única marca que sufre la marcha de alguno de sus principales nombres. El pasado diciembre, Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors, terminó su vinculación con Ander Armour, su jugador franquicia de la NBA desde 2013. Comenzó con un contrato de u$s4 millones al año y se fue ampliando a largo plazo, valorado en más de u$s1.000 millones totales, que incluía un paquete de u$s75 millones en acciones de la compañía y el nombramiento de Curry como presidente de su propia división.

Sin embargo, desde inicios de 2026 Curry ha probado diferentes modelos de zapatillas. Desde Nike, que fue la marca con la que comenzó en la NBA, hasta la marca china Li Ning, con la que finalmente cerró un nuevo contrato el pasado mes de junio. Según ESPN, el contrato con Li Ning es por diez años a razón de algo más de u$s400 millones, mientras que también contará con su línea de ropa "Curry Brand" que creó en Ander Armour.

En el ámbito del motor, Marc Márquez también tuvo que llevar a cabo una dura decisión. Tras fichar por Ducati, el motociclista tuvo que cerrar 17 años de relación comercial con Red Bull, ya que el equipo italiano trabaja con otra bebida energética como Monster.