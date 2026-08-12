Roger Federer dejó de ser multimillonario tras el derrumbe de una empresa de calzado

El extenista suizo tiene una participación minoritaria en una empresa de calzado cuyo valor se desplomó en las últimas horas, provocando una fuerte caída en su patrimonio.

Roger Federer sufrió una gran caída en sus acciones y dejó de formar parte del club de los multimillonarios, aunque el tiempo lo puede devolver a ese lugar.

Roger Federer , extenista número 1 del mundo , fue sensación en las últimas horas por dejar de pertenecer al club de los multimillonarios , grupo exclusivo de personas cuyo patrimonio neto supera los u$s1.000 millones. Esto se debió a que On Holding, marca de calzados suiza en donde tiene acciones minoritarias, sufrió una gran baja de sus bonos en las últimas horas.

Según reporta Forbes, las ventas correspondientes al segundo trimestre del año quedaron por debajo de las expectativas pautadas, cayendo aproximadamente un 19% de su valor .

Dentro de los datos claves que comenzaron a circular, se estima que el patrimonio neto de Federer cayó a u$s952,4 millones ni bien se conoció el comunicado de pérdidas. Mientras que en valor monetario, perdió unos u$s52 millones por culpa de la caída en las acciones.

Cabe destacar que la empresa suiza no experimentó una caída en sus ventas, sino que los ingresos no alcanzaron las previsiones del mercado. Según informó The Wall Street Journal, durante el segundo trimestre la compañía registró ventas netas por 850,4 millones de francos ( unos u$s 1.040 millones ). Esta cifra significó un aumento del 13% , aunque de poco sirvió porque quedó por debajo de los 878,4 millones de francos ( u$s 1.080 millones) que tenían como objetivo .

La investigación señala que el extenista posee el 2,5% de las acciones de On Holding , que representa unos 296 millones de acciones clase A y 341 millones de acciones clase B. Gracias a estas cifras, en agosto de 2025 pudo ingresar al tan exclusivo club de los multimillonarios , que acaba de abandonar.

Hasta su retiro en 2022, la leyenda obtuvo cerca de u$s131 millones de ganancias en premios, utilizándolo para invertir y generar aún más dinero. En 2018 se unió a Uniqlo, por una cifra cercana a los u$s300 millones por 10 años, y en 2019 se sumó a On Holding como copropietario, haciendo que su masa económica aumente.

La participación de Federer en el Us Open

Después de este duro revés económico, el Maestro volverá a las canchas el martes 25 de agosto, en una exhibición que se realizará en el marco del US Open, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del tenis. Para celebrar su regreso a Nueva York, el acontecimiento llevará por nombre “Roger Federer: El ícono que regresa a Nueva York”.

Federer volverá al ruedo de manera no oficial. Instagram de Roger Federer

El suizo ganó cinco ediciones del US Open, con la curiosidad de que los hizo consecutivamente entre 2004 y 2008, hasta que el argentino Juan Martín Del Potro le sacó la corona en la final de 2009. Este año para volver a verlo, las entradas en el Arthur Ashe Stadium rondan entre los u$s190 y los u$s5.600, en donde compartirá la cancha con Andy Roddick, André Agassi, y John McEnroe.