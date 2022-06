Rossi debutó en la AFI y se reunió con Manzur en la Casa Rosada

Rossi, por su parte, destacó que buscará “consolidar el camino que ya tuvo un gran impulso por parte de la ex interventora (Cristina) Caamaño, de sacar a la Agencia de los sótanos de la democracia, tal cual es la expresión que utiliza el Presidente” y sentenció que es necesario “alejar el concepto de la Inteligencia de la idea del espionaje, una noción antiquísima pero que en nuestro país, con lo que hemos visto en los cuatro años de macrismo -que utilizó parte de la Agencia para hacer espionaje ilegal- todavía está presente”.

Además, Rossi calificó como “importantísimo” el proyecto del Gobierno Nacional para gravar la renta inesperada. “Esperemos -expresó- que tenga el nivel de consenso parlamentario necesario. La invasión de Rusia a Ucrania ha generado distorsiones en toda la economía y hay empresas que se vieron favorecidas por esto, así como hay sectores perjudicados. Entonces, la obligación del Gobierno es que una parte de ese beneficio extra de quien fue favorecido llegue al Estado en materia impositiva y que eso permita sostener una cantidad de políticas activas como, por ejemplo, el bono de 18 mil pesos que se estuvo pagando”.

Rossi también afirmó que la implementación de la Boleta Única de Papel, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, "no tiene nada que ver con la transparencia" y, en ese sentido, consideró que ese instrumento electoral "esconde a los candidatos". Tras reunirse con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada, Rossi analizó que la Boleta Única "no tiene nada que ver con la transparencia, es lo menos transparente que existe porque se esconde a los candidatos". En diálogo con los periodistas acreditados de la Casa de Gobierno, el exministro de Defensa y exjefe de la bancada de Diputados en la Cámara baja explicó que "en la lista sábana uno ve la cantidad de candidatos o sea que no tiene absolutamente nada que ver" y además "no es más cómodo y no es más barato".

Este sábado, Rossi encabezará un nuevo encuentro de la Corriente Nacional de la Militancia en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay donde debutará con su nuevo rol de titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El encuentro, organizado por la diputada nacional Carolina Gaillard y por el intendente Martín Oliva, contará con la presencia del gobernador Gustavo Bordet. Luego de los plenarios de Santa Fe, Chaco y Corrientes, la cita en Entre Ríos será desde las 10 en el Club Rivadavia de Concepción del Uruguay.

"La Corriente de la Militancia es un espacio político dentro del Frente de Todos (FdT) que entiende que tiene la responsabilidad, en este momento político, de generar debates y diálogos con la militancia, que aporten al fortalecimiento del gobierno, con políticas que mejoren la vida de la gente", señaló Gaillard.

Para la legisladora, "el presidente Alberto Fernández y nuestro gobernador necesitan todo el aporte y el apoyo de la militancia para tomar las medidas necesarias para resolver los problemas que tenemos". Entre los asistentes estarán Victoria Tolosa Paz, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Ricardo Forster, Marita Perceval, Nahuel Sosa, Juan José Giani, entre otros.

En paralelo, y antes de partir rumbo a Estados Unidos para participar de la Cumbre de las Américas, Alberto Fernández le ofreció a la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Cristina Caamaño la Embajada de Israel para ocupar el lugar que dejó vacante Sergio Urribarri, tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción. "Todavía no hay nada definido", respondieron fuentes del entorno íntimo de Caamaño, quienes aclararon que no solo recibió la propuesta para asumir al frente de la Embajada de Israel sino que también le ofrecieron otras opciones dentro del territorio argentino.

En ese marco, aclararon que la ex jefa de la AFI está "pensando todas las opciones" que le brindó el jefe de Estado y "aprovechará que el Presidente no está en el país para pensar". Caamaño responderá el ofrecimiento presidencial una vez que Alberto Fernández regrese de la Cumbre de las Américas, cuya actividad lo tendrá fuera de la Argentina hasta el próximo sábado.