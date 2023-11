SanCor anunció cierre de planta que no producía por falta de insumos y culpó al gremio de lecheros

La empresa lo atribuyó a un conflicto con el sindicato. Trabajadores mencionaron que ya no fabricaba hace semanas.

La cooperativa SanCor anunció el cierre de una planta productora de quesos en el pueblo santafesino de San Guillermo y lo atribuyó al conflicto que mantiene desde hace más de un mes con el sindicato de lecheros (Atilra), aunque los trabajadores del establecimiento aclararon que desde hacía más de dos semanas que no había fabricación por falta de insumos y no por medidas de fuerza. La comunicación de la compañía se inscribe en un tironeo que arrastra desde hace más de seis años por el pago de salarios con un descuento promedio de 25% a todos los operarios y la retención de aportes no volcados a la obra social, que hizo eclosión a mediados de octubre con el inicio de asambleas informativas en todas las plantas.