El Peque Diego Schwartzman cayó en tres sets corridos ante Djokovic y se despidió de Roland Garros

En lo que respecta al juego, durante el primer set no hubo equivalencias. Se le fue demasiado rápido al Peque, en 39 minutos, Novak Djokovic con dos quiebres se quedó rápidamente con el primer parcial con marcador de 6-1. En el segundo, fue mucho más parejo y era clave para las aspiraciones del tenista argentino. Schwartzman se puso 3-0, pero no lo pudo aguantar, y tras varios games parejos, Nole ganó los puntos clave para darlo vuelta y ponerse adelante 4-3 y saque para no ver atrás y con otro rompimiento de saque, llevarse el parcial 6-3.

Ya en el tercero, Nole iba a quebrar en el sexto game para encaminar el partido aún más a su favor. Ya Schwartzman no tuvo armas para pelearle al número 1 como sí lo tuvo en los primeros 2 sets donde solo los puntos clave quedaron en manos del serbio, que sigue sólido y es uno de los candidatos a llevarse el torneo. Finalmente con el 6-3, Djokovic avanzó a los cuartos de final y un posible encuentro ante Rafael Nadal, que enfrentará a Félix Auger-Aliassime.