FIFAGate: la Corte Suprema confirmó la reapertura de una causa contra Alejandro Burzaco por evasión y asociación ilícita

La decisión contó con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El expediente se originó en 2015, cuando la AFIP denunció a Burzaco y a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis.

El exCEO de Torneos y Competencias Archivo.. La Corte Suprema reactivó la causa contra Alejandro Burzaco exCEO de Torneos y Competencias.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el avance de una investigación penal contra Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos y Competencias y una de las figuras centrales del escándalo internacional conocido como FIFAGate. El empresario había colaborado como arrepentido ante la Justicia de Estados Unidos.

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Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la defensa de Burzaco al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a una de ese carácter.

El planteo buscaba revertir una decisión adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y luego confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal , que había dejado sin efecto el sobreseimiento del empresario en una causa por presunta evasión fiscal y asociación ilícita.

Los tres jueces de la Corte Suprema coincidieron en la reactivación de la causa.

El expediente se originó en 2015, cuando la AFIP denunció a Burzaco y a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis , vinculados al grupo Full Play.

Si bien los acusados fueron sobreseídos en primera instancia en 2021, esa resolución fue revocada dos años después por la Cámara en lo Penal Económico. Según la investigación, las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre 2012 y 2016 mediante el ocultamiento de importantes sumas de dinero obtenidas por la comercialización de derechos de distintos torneos de fútbol.

doc1747198445 El fallo de la CSJN data del 4 de junio. CSJN

De acuerdo con la hipótesis judicial, para concretar esas operaciones se habrían utilizado diversas sociedades vinculadas tanto a Torneos como al propio Burzaco.

El peso de su confesión en Estados Unidos

Al revisar el caso, los camaristas tuvieron en cuenta la declaración que Burzaco realizó ante tribunales federales de Nueva York, donde admitió su participación en distintos delitos vinculados al esquema de corrupción que sacudió a la FIFA y a las principales organizaciones del fútbol sudamericano.

Ese testimonio fue una pieza clave en el juicio que terminó con condenas para el paraguayo Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol; el brasileño José María Marín, extitular de la Confederación Brasileña de Fútbol; y el argentino Hernán López, exejecutivo de Fox Sports.

La colaboración de Burzaco con la Justicia estadounidense le permitió acceder a beneficios procesales y evitar una pena de prisión efectiva en ese país.

Con el rechazo de la Corte Suprema al último planteo de la defensa, la causa local por evasión fiscal y asociación ilícita continuará su trámite en los tribunales argentinos.