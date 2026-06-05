Franco Colapinto tuvo una floja primera práctica en Mónaco y terminó 15°

El piloto argentino de Alpine no tuvo su mejor salida a pista en los primeros giros en el Gran Premio de Mónaco. Buen desempeño de las Ferraris, con Leclerc marcando el ritmo.

Colapinto concluyó la tanda en la 15ª posición, tras completar 31 vueltas con su Alpine y quedar a 2,211 segundos de la referencia establecida por Leclerc.

La actividad oficial del Gran Premio de Mónaco , sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1 , comenzó con una primera práctica libre dominada por Charles Leclerc , que aprovechó su condición de local para marcar el mejor tiempo en las calles de Montecarlo. Por su parte, Franco Colapinto tuvo un inicio de fin de semana con margen para mejorar.

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El piloto de Ferrari registró una vuelta de 1m13s978 luego de completar 30 giros y encabezó una sesión que estuvo condicionada por varias interrupciones provocadas por incidentes en pista, una situación habitual en uno de los circuitos más estrechos y exigentes del calendario.

En tanto, Colapinto concluyó la tanda en la 15ª posición, tras completar 31 vueltas con su Alpine y quedar a 2,211 segundos de la referencia establecida por Leclerc.

La sesión mostró a Colapinto alternando posiciones en la mitad del clasificador durante buena parte de la práctica, mientras el equipo trabajó en la puesta a punto del monoplaza para un circuito donde la clasificación suele resultar determinante.

Uno de los momentos destacados para el argentino se produjo cuando buscaba una vuelta rápida y se encontró con el Ferrari de Leclerc ocupando la trayectoria ideal.

La maniobra obligó a Colapinto a levantar el ritmo y generó una rápida disculpa del piloto monegasco, que reconoció la situación apenas finalizado el episodio.

Más allá de ese contratiempo, el argentino logró completar el programa previsto por Alpine y sumar kilómetros en un trazado donde la confianza y el conocimiento del circuito suelen ser factores decisivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2062865204275286215&partner=&hide_thread=false Una vuelta de Franco Colapinto por Mónaco



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Horas antes de salir a pista, Colapinto también había captado la atención en el paddock por su llegada al puerto de Mónaco a bordo de una embarcación junto a su compañero Pierre Gasly, una de las imágenes que suele caracterizar el glamour del Gran Premio más emblemático de la temporada.

Ferrari mostró fortaleza desde el inicio

La escudería italiana fue una de las protagonistas de la primera sesión.

Detrás de Leclerc se ubicó su compañero Lewis Hamilton, que acompañó el buen rendimiento del equipo de Maranello y confirmó el potencial de Ferrari en un circuito donde la posición de partida adquiere una importancia fundamental.

Durante varios pasajes de la práctica, Ferrari mostró un ritmo consistente tanto en tandas cortas como en simulaciones de carrera, una señal alentadora de cara a la clasificación del sábado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2062876754654400773/&partner=&hide_thread=false Leclerc and Hamilton top the timesheets in FP1 from Verstappen



The full first practice classification is here #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/LA53pbG5C0 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Sin embargo, la pelea por la pole promete ser abierta.

Mercedes también exhibió competitividad gracias al rendimiento de Kimi Antonelli, líder del campeonato, que llegó a ocupar el primer lugar de la tabla de tiempos en distintos momentos de la mañana.

Las banderas rojas condicionaron el trabajo de los equipos

La práctica estuvo marcada por varias interrupciones que redujeron el tiempo efectivo de actividad en pista.

El primer incidente importante tuvo como protagonista a Isak Hadjar, quien impactó con su Red Bull contra las defensas y provocó una bandera roja para retirar el vehículo y reparar los daños en la zona afectada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2062870092765892695&partner=&hide_thread=false "I'm sorry!"



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Más adelante, Fernando Alonso generó una nueva neutralización al dejar restos de su Aston Martin sobre el trazado, obligando nuevamente a detener la sesión.

Como consecuencia, los equipos tuvieron menos tiempo del habitual para completar programas de trabajo y recopilar información.

Los minutos finales apenas permitieron realizar algunas prácticas de largada antes de la bandera a cuadros.

La atención se traslada a la segunda práctica

Con Ferrari mostrando señales de fortaleza y varios equipos todavía en proceso de adaptación al circuito urbano, la atención ahora estará puesta en la segunda práctica libre.

McLaren aparece como uno de los equipos que todavía busca encontrar el equilibrio ideal para competir en Montecarlo, mientras Mercedes intentará confirmar el buen rendimiento mostrado por Antonelli.

En el caso de Colapinto, la próxima sesión será una oportunidad para seguir ajustando el rendimiento del Alpine y acercarse a los puestos de mitad de tabla en un fin de semana donde cada vuelta adquiere una relevancia especial.

La segunda práctica libre se disputará este viernes desde las 12:00 de Argentina y servirá como un nuevo examen antes de una clasificación que suele definir gran parte del resultado final en el Principado.