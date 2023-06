Se inicia la séptima semana de negociaciones con el FMI: llegan días claves para la definición

Comienza hoy la séptima semana de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para lograr un nuevo acuerdo para relanzar el Facilidades Extendidas , por ahora suspendido desde la segunda quincena de abril. Se trata de los últimos cinco días de discusiones libres, antes de los días previos a la necesidad de liquidar un vencimiento por unos u$s2.300 millones; dinero que el país no tiene en sus reservas, y que, en consecuencia, no podría pagar. Así, entraría en default, salvo que ocurran dos cosas: la primera, que se llegue a un acuerdo antes del 22 de junio, día del vencimiento, y se apliquen las nuevas condiciones del Facilidades Extendidas; la segunda, que Argentina ejecute un pago simbólico que sea tomado como gesto de buena voluntad por parte del organismo, y que se extiendan las negociaciones por unas semanas más.

Sin embargo, en este caso, el país igualmente entrará en incumplimiento, aunque selectivo. Una figura casi única para los estándares del FMI. Habría una tercera opción: que se caigan las negociaciones actuales, que todo vuelva a las discusiones clásicas del Facilidades Extendidas vigente, que el país no cumpla con las metas pactadas (al menos eso ocurrirá en el caso de las reservas), que el FMI dictamine oficialmente que las metas se medirán anualmente y no por trimestre, que se apliquen las normas de liquidaciones cada tres meses, que libere entonces los u$s4.300 millones comprometidos, que Argentina pague y que se abra un nuevo período de discusiones por otros tres meses; etapa que culminaría en septiembre de 2023. Esta tercera opción no es la que se negocia en estos tiempos, pero todas las alternativas se abrirán en las jornadas de la séptima semana de cruces. Será fácil saber si un acuerdo está cerca o lejos de una fumata técnica: si Sergio Massa anuncia su viaje a Washington para el 14 o el 15 de junio, el apretón de manos estaría más cercano.