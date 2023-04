Se recupera la competitividad del peso (con ayuda externa) y toca máximos en diez meses

El tipo de cambio real multilateral (TCRM), índice que compara al peso argentino con las monedas de los principales socios comerciales del país, tocó máximos en 2023. De esta forma, el indicador continuó con el proceso de recuperación que comenzó en noviembre, momento desde el cual subió 8,6 puntos, al pasar de los 89,1 puntos a los 97,7 puntos actuales, su mayor valor desde principios de junio de 2022. Sin embargo, el indicador aún se encuentra atrasado respecto al valor acordado con el Fondo Monetario Internacional.

En noviembre, el TCRM empezó a revertir su tendencia declinante, mientras aparecían señales de que la inflación estadounidense comenzaba a desacelerarse, lo que generó expectativas de que la Fed modere la política monetaria contractiva. Desde entonces, el índice dólar cayó 8,3%: pasó de 110,9 unidades en octubre de 2022 a 101,5 puntos. Esto impactó positivamente en las monedas de los principales socios comerciales de la Argentina. Esta tendencia se fortaleció en el último mes, y principalmente en las últimas horas, luego de que se diera a conocer que la inflación de la principal economía del mundo cayó al 5% anual, la cifra más baja desde mayo de 2021.

En este contexto, el índice dólar cayó 3,1% en el último mes, desde los 104,8 a 101,5 puntos, su menor valor desde abril pasado. Por su parte, en dicho periodo el real brasileño se apreció 5,2%, pasando de cotizar 5,24 reales a 4,9 reales por dólar. Y el euro se apreció 2,8%, pasando de cotizar 0,93 a 0,90 euros por dólar.

Estrategia

En cuanto al nivel local, la aceleración del crawling peg que efectivizó el Banco Central desde julio pasado evitó profundizar la pérdida de competitividad que experimento el peso argentino en los meses previos, ante una fuerte aceleración inflacionaria local y una apreciación del dólar a nivel global. Así, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre el crawling peg mensual equiparó a la inflación. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en el primer trimestre de 2023, lo que encendió preocupaciones. Ocurre que, a pesar de su reciente recuperación, el tipo de cambio real multilateral continúa atrasado respecto del valor acordado con el FMI. El Gobierno se comprometió con el organismo a sostener el TCRM en valores de diciembre de 2021, cuando el indicador estaba en 102,5 puntos.

Andrés Reschini, analista en F2 Soluciones Financieras, señaló: “La recuperación tiene más que ver con factores externos. El ritmo de depreciación de nuestra moneda no ha cambiado demasiado, pero sí se depreció el dólar a nivel global y no solo se ha apreciado el Real sino también el Euro. De seguir con esta tendencia, podría alcanzarse el target acordado con el FMI, pero no creo que sea demasiado relevante. Alcanzarlo y seguir con una brecha del 100% no sirve de mucho”.

Competitividad

Por su parte, el economista Federico Glustein, consideró que “tener una moneda más fuerte en términos de TCRM te permite mejorar la competitividad, al menos pensando en el escenario internacional, pero creo que lo importante es lo que se haga a nivel local, que se reduzca la multiplicidad de tipos de cambio y que el crawling peg no corra por detrás de la inflación, para ir reduciendo la apreciación en términos reales”.

En esta línea, agregó: “El TCRM mide el precio relativo de los bienes y servicios de Argentina respecto a una canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Pensando en una inflación en baja en Estados Unidos y parte de la región, es posible que se aprecie teniendo en cuenta que Argentina está con una inflación del 105% anual y hacer correcciones le arroja más nafta. En ese sentido, no se va a llegar al nivel acordado con el FMI por tratarse de un año electoral, donde las correcciones a aplicar no son sencillas. Con un IPC del 7% y una inflación de afuera del 0,6% mensual, se necesita hacer un ajuste del crawling de por lo menos el 6,4% mensual para evitar que se aprecie y veo difícil que se sostenga en el corto plazo”.