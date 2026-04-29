Robots en el aeropuerto de Tokio: ¿el futuro de la carga de equipaje?

El Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda en Japón pondrá a prueba robots para la descarga de equipaje, apuntando a optimizar la operación.

Los robots serán empleados en tareas de carga y traslado de valijas y contenedores.

Desde mayo, Japón contará con robots humanoides para la carga y descarga de equipaje en vuelos del Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda, optimizando la operación.

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La empresa Japan Airlines, junto con GMO Internet Group y robots desarrollados por Unitree, llevarán adelante esta prueba piloto que se extenderá hasta 2028.

El objetivo principal es reducir la carga física de los trabajadores de pista dado el mayor movimiento turístico y la falta de personal.

Los robots serán empleados en tareas de carga y traslado de valijas, contenedores y carga en pista, pero las funciones de seguridad continuarán bajo responsabilidad de los empleados del aeropuerto.

Los modelos de Unitree miden cerca de 130 centímetros y pueden moverse en espacios reducidos dentro de la operación aeroportuaria.

La iniciativa podrá automatizar el trabajo más exigente físicamente y servirá para evaluar el rendimiento en condiciones reales, su autonomía y su interacción con los equipos humanos.

El Aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda es una de las terminales aéreas más activas del mundo

Más de 60 millones de pasajeros al año se trasladan en Haneda, cifra que la convierte en una de las terminales aéreas más activas del mundo.

Japan Airlines también evalúa que estos robots puedan asumir más funciones en el futuro, como limpieza de cabinas o apoyo en equipos terrestres.

La decisión final dependerá de los resultados del ensayo y de la capacidad de los humanoides para operar de manera segura en un entorno tan sensible como una pista aeroportuaria.

La robotización ya tiene antecedentes en otros aeropuertos asiáticos. En Incheon, Corea del Sur, el robot Airstar guía pasajeros, responde consultas y puede acompañarlos hasta mostradores o puertas de embarque. En Changi, Singapur, se usan robots autónomos para limpieza de grandes superficies.