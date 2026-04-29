Javier Milei ya gastó más de $4.700 millones en viajes al exterior en lo que va de su mandato

El mandatario sumó otros $437 millones entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Se suman a los $2.300 millones que gastó entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 y a los más de $1.900 millones de su segundo año. EEUU, el destino predilecto.

El presidente Javier Milei acumula más de $4.700 millones en gastos en viajes a destinos internacionales en sus dos años y medio de mandato. La cifra se desprende de un cálculo realizado por Ámbito en base a los informes de gestión presentados por los tres jefes de Gabinete de la gestión libertaria ante el Congreso de la Nación . EEUU aparece como el destino predilecto.

De acuerdo al reciente informe de gestión presentado este miércoles ante la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el jefe de Estado y la comitiva de funcionarios que lo acompañan habitualmente insumieron un costo al Estado nacional por $437 millones entre septiembre de 2025 y marzo de este año a raíz de sucesivos traslados al exterior, según la respuesta a la pregunta N°1.997.

Al cálculo que se desprende del actual informe, corresponde añadirle las cifras registradas en los documentos previos de Jefatura de Gabinete, primero bajo la gestión de Nicolás Posse y luego de Guillermo Francos: se trata de unos $2.300 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 y más de $1.970 millones en el período sucesivo hasta el reciente informe.

La información es de acceso público y fue obtenida en base a una reconstrucción realizada a partir de las respuestas a la pregunta N°1.997 respondida por Adorni, a la consulta N° 1.762 del Informe N°140 de Posse -ampliada meses más tarde por Francos en su respuesta a la pregunta N°74 del Informe N°142-, a los comentarios a la pregunta N° 872 del Informe N° 143 y a la pregunta N°252 del Informe N°144 del año pasado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su informe de gestión ante el Congreso, con datos sobre los viajes al exterior del presidente Javier Milei.

EEUU, destino principal de Javier Milei: ONU, FMI y CPAC

En total, el Gobierno nacional lleva desembolsados más de $4.700 millones, con EEUU como el destino principal, a donde se trasladaron más de una decena de veces con diferentes motivos: disertar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reuniones bilaterales con el presidente Donald Trump y encuentros con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pero también para participar de mítines de corte ideológico como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

La cumbre de ultraderecha se realizó entre el 14 y 15 de noviembre de 2024. Es, hasta el momento, uno de los gastos más elevados en términos de viajes al exterior del mandatario: se destinaron u$s169.000 (al camino de aquel entonces unos $165.620.000) para una gira que también incluyó una disertación en el encuentro America First y posterior encuentro con quien era por entonces presidente electo de los EEUU y su equipo. Luego habló ante inversores en la CPAC. Se hospedó en el Hotel The Ben.

El 3 de abril volvió a EEUU para la Gala “American Patriots”, donde recibió un premio junto a Trump. Se trasladó en una aeronave de la flota aérea presidencial, con un costo $50.666.500,73 y u$s79.913,45. ($87.425.314). El hospedaje en West Palm Beach ascendió a $15.393.011,00.

Entre las ciudades más visitadas por el mandatario y la comitiva presidencial se destacan Washington D.C., Miami, Los Ángeles, West Palm Beach, Oxon Hill en Maryland y Nueva York. Según comunicó Jefatura de Gabinete en el último informe, a este último destino viajó "en carácter de invitada" Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni. "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe", había justificado el exvocero en su momento cuando fue consultado por la presencia de su mujer en el avión presidencial.

La presencia de Angeletti en el vuelo oficial derivó en una causa judicial que fue finalmente cerrada la semana pasada ante la inexistencia de delito. Sin embargo, motivó la investigación sobre el patrimonio del funcionario nacional, que ahora se enfrenta a un escrutinio de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito por gastos que, hasta el momento, no pudo justificar mediante sus declaraciones juradas.

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Italia y España, a la cabeza

En lo que va de su mandato, Milei también piso con frecuencia Italia. Lo hizo en cinco oportunidades. Las últimas tres ocurrieron, en primer lugar en diciembre del 2024, y luego en los meses de abril y junio de 2025. En el cuarto mes del año pasado, el motivo fue el fallecimiento del papa Francisco. El mandatario viajó para las exequias del Sumo Pontífice.

España también aparece entre los destinos predilectos del jefe libertario. En el primer año de su Gobierno viajó para presentar su libro "El Camino del Libertario" y mantuvo una audiencia con el líder de VOX, Santiago Abascal durante el encuentro de ultraderecha “Europa Viva 24”. En ese periplo provocó un fuerte cruce bilateral con el presidente español, Pedro Sánchez, luego de acusar de "corrupta" a su esposa.

En el último tiempo piso suelo español en tres oportunidades. Lo hizo dos veces durante junio de 2025, en la misma gira internacional: a principio de mes se reunió con Isabel Díaz Ayuso, charló con Edmundo González Urrutia y una vez más visitó a Abascal. También tuvo tiempo para hablar de fútbol con Diego Simeone. Después viajó a Israel y antes de finalizar el mes volvió a Madrid para un encuentro con empresarios.

Más recientemente, en marzo de este año volvió a viajar a España para disertar en el “Madrid Economic Forum 2026”, donde mantuvo encuentros con el economista Jesús Huerta de Soto, el diputado de VOX Abascal y con el profesor Philipp Bagus.

Javier Milei Santiago Abascal España

Paraguay lidera el ranking regional de destinos de Javier Milei

El país de Sudamérica que más visitó Javier Milei es Paraguay, dada su afinidad con el presidente Santiago Peña. Estuvo en total unas tres veces entre abril y septiembre de 2025 y enero de 2026, por motivos diversos.

El 9 de abril se trasladó en una aeronave de la flota aérea presidencial, con un costo $27.245.279,68 y u$s5.185 ($5.392.400). Luego, en septiembre, entre los días 16 y 17, retornó a Asunción. Dicha visita insumió un gasto de $3.205.931,63. Se alojó en el Hotel Palmaroga, en carácter de cortesía del Estado paraguayo.

La más importante llegó en enero: la firma del Acuerdo Mercosur-Unión Europea que tuvo lugar en Asunción a principios de este año. Viajó acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Suiza aparece como otro destino frecuente de Milei. El atractivo del país europeo es el Foro Económico Mundial que se realiza año tras año en la ciudad de Davos y al que viajan habitualmente presidentes de todas partes del mundo. En la visita del 2025 viajó en el avión presidencial, con un costo en vuelo de u$s87.486,17 ($92.997.798). El hospedaje en el Steigenberger Grandhotel Belvédere demandó y $69.827.718,21. Para enero de 2026 el viaje en su totalidad costó $73.179.186,07.

La agenda internacional del presidente libertario también incluyó destinos como Río de Janeiro y Foz do Iguaçu (Brasil) para la 67° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, donde evitó a toda costa un encuentro bilateral con Lula da Silva. También viajó a otra reunión del Mercosur en Montevideo (Uruguay).

Javier Milei Santiago Peña Javier Milei junto a Santiago Peña durante un viaje a Asunción, Paraguay.

En el último año y medio, Niza (Francia) fue otro de los lugares que atrajo al mandatario. Allí acudió a la Apertura de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, aunque no realizó discurso alguno sino que el viaje tuvo como objetivo mantener una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

A Oslo (Noruega) lo convocó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, con quien esperaba reunirse y tomarse una foto. Pero la venezolana no llegó a tiempo a la celebración, dado que se encontraba en la clandestinidad en Venezuela. Por ese motivo, Milei suspendió su agenda y regresó al país inmediatamente tras la coronación, sin llevar a cabo encuentros con el rey Harald V y con el primer ministro, Jonas Gahr Støre.

El último viaje que registra el informe de Jefatura de Gabinete fue a Budapest (Hungria), donde mantuvo encuentros con el presidente Tamas Sulyok, y con el primer ministro, Viktor Orbán, uno de los referentes de la extrema derecha europea, quien recientemente fue derrotado en las elecciones de su país a manos del conservador Péter Magyar, cuyo nuevo bloque alcanzó una mayoría clave para impulsar cambios institucionales.

Así las cosas, hasta ahora el jefe de Estado mantuvo una agitada agenda internacional que mezcló encuentros con mandatarios de primer orden como Donald Trump y representantes de organismos financieros como Georgieva, en busca de apoyo para su plan económico. Pero también reuniones en cumbres de ultraderecha con figuras de tercera línea de la política internacional como Abascal, de VOX, en las que apostó a apalancar su rol de referente del antiprogresismo internacional.

Con el modelo puesto en duda a nivel local y con la confianza en el Gobierno en su número más bajo, el libertario, más que nunca, depende del respaldo proveniente del exterior, tanto monetario como político, en tiempos en los que comienzan a jugarse el rumbo de su modelo, de cara a las elecciones del 2027.